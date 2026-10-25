האנדרטה הסמוכה לקיבוץ הראל נחנכה מחדש בטקס לרגל 78 שנים להקמתו

בטקס מרגש לציון 78 שנים לעליית קיבוץ הראל על הקרקע שנערך ביום שישי, נחנכה מחדש האנדרטה הסמוכה לקיבוץ, המנציחה את חברי ההכשרות ולוחמי חטיבת הפלמ"ח "הראל" שנפלו במלחמת העצמאות טרם הקמת היישוב.

את פרויקט השיקום יזמו זאב (זאבן) בלוך בן ה-95, ממייסדי קיבוץ נחשון הסמוך ועו"ד אופיר אלקלעי, בשיתוף עם "עמותת הראל" ותושבי הקיבוץ. במסגרת הפרוייקט נוקה ועושב אתר האנדרטה, הוצבו בו ספסלים ושילוט וכן הותקן לוח שיש עם תמונה היסטורית מטקס יום הזיכרון שנערך במקום בתחילת שנות החמישים. מארגני הטקס ופעילי העמותה הביעו תקווה כי הנהלת הקיבוץ תאמץ את האתר המשוקם ותשלב אותו בפעילויות החינוך והמורשת של בני הנוער ביישוב.

לאחר הטקס בהשתתפות חברי הקיבוץ ומשפחות לוחמי חטיבת הראל, ערך אלקלעי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה ותושב הקיבוץ, סיור מודרך בדרך בורמה, במצפה הראל, בנקודת העלייה על הקרקע ההיסטורית של הקיבוץ ובבית הקשתות בו הוצא להורג על לא עוול בכפו מאיר טוביאנסקי, שעל שמו נקבע רחוב בירושלים, הודות למאמציו של אלקלעי.

"אני מדמיין את לוחמי תש"ח. העולים החדשים שירדו מהספינות ורצו לקרב. בזכות הרוח של האנשים המונצחים כאן יש לנו מדינה, קיבוץ, ערים. כל מה שהשגנו זה בזכותם ולכן זו זכות גדולה להנציח אותם", אמר אלקלעי. "הרוח של תש"ח מצויה גם בדור הניצחון היום. כל מי שקם ב-7 באוקטובר להגן על המדינה ועל היישובים".

יוני אמיר, יו"ר עמותת הראל: "מורשת חטיבת הראל הייתה בין היתר הקמת יישובים דוגמת קיבוץ הראל ופלמ"ח-צובה, באוקטובר 1948 – במקביל ללחימה במלחמת העצמאות. אנו תקווה שהנהלת קיבוץ הראל תגדיר את שימור האנדרטה, הכרתה לבני הנוער, וקיום טקסים שם, כמשימות באחריות הקיבוץ".