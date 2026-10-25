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תרבות ומורשת

האנדרטה הסמוכה לקיבוץ הראל נחנכה מחדש בטקס לרגל 78 שנים להקמתו

את פרויקט השיקום יזמו זאב (זאבן) בלוך, ממייסדי קיבוץ נחשון, ועו"ד אופיר אלקלעי, בשיתוף 'עמותת הראל' ותושבי הקיבוץ | יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אופיר אלקלעי: "אני מדמיין את לוחמי תש"ח שירדו מהספינות ורצו לקרב. בזכות הרוח של האנשים המונצחים כאן יש לנו מדינה"

אנדרטת הראל אחרי השיפוץ (צילום: גיל טובול)
אנדרטת הראל אחרי השיפוץ (צילום: גיל טובול)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
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עדכון אחרון: 25.10.2026 | 19:48
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בטקס מרגש לציון 78 שנים לעליית קיבוץ הראל על הקרקע שנערך ביום שישי, נחנכה מחדש האנדרטה הסמוכה לקיבוץ, המנציחה את חברי ההכשרות ולוחמי חטיבת הפלמ"ח "הראל" שנפלו במלחמת העצמאות טרם הקמת היישוב.

את פרויקט השיקום יזמו זאב (זאבן) בלוך בן ה-95, ממייסדי קיבוץ נחשון הסמוך ועו"ד אופיר אלקלעי, בשיתוף עם "עמותת הראל" ותושבי הקיבוץ. במסגרת הפרוייקט נוקה ועושב אתר האנדרטה, הוצבו בו ספסלים ושילוט וכן הותקן לוח שיש עם תמונה היסטורית  מטקס יום הזיכרון שנערך במקום בתחילת שנות החמישים.  מארגני הטקס ופעילי העמותה הביעו תקווה כי הנהלת הקיבוץ תאמץ את האתר המשוקם ותשלב אותו בפעילויות החינוך והמורשת של בני הנוער ביישוב.

אנדרטת הראל לפני חמש שנים (צילום: גיל טובול)
אנדרטת הראל לפני חמש שנים (צילום: גיל טובול)
 המקדחה באמצע העבודה (צילום: גיל טובול)
 המקדחה באמצע העבודה (צילום: גיל טובול)

לאחר הטקס בהשתתפות חברי הקיבוץ ומשפחות לוחמי חטיבת הראל, ערך אלקלעי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה ותושב הקיבוץ, סיור מודרך בדרך בורמה, במצפה הראל, בנקודת העלייה על הקרקע ההיסטורית של הקיבוץ ובבית הקשתות בו הוצא להורג על לא עוול בכפו מאיר טוביאנסקי, שעל שמו נקבע רחוב בירושלים, הודות למאמציו של אלקלעי.

מימין לשמאל: יוני אמיר, זאב בלוך זבאן, וגיל טובול (צילום: גיל טובול) עומדים ליד אנדרטת הראל שאותה חידשו 
מימין לשמאל: יוני אמיר, זאב בלוך זבאן, וגיל טובול (צילום: גיל טובול) עומדים ליד אנדרטת הראל שאותה חידשו 

"אני מדמיין את לוחמי תש"ח. העולים החדשים שירדו מהספינות ורצו לקרב. בזכות הרוח של האנשים המונצחים כאן יש לנו מדינה, קיבוץ, ערים. כל מה שהשגנו זה בזכותם ולכן זו זכות גדולה להנציח אותם", אמר אלקלעי. "הרוח של תש"ח מצויה גם בדור הניצחון היום. כל מי שקם ב-7 באוקטובר להגן על המדינה ועל היישובים".

שלט לאנדרטת הראל (צילום: גיל טובול)
שלט לאנדרטת הראל (צילום: גיל טובול)
אנדרטת הראל אחרי השיפוץ (צילום: גיל טובול)
אנדרטת הראל אחרי השיפוץ (צילום: גיל טובול)
מנקים את השטח בפרויקט לחידוש אנדרטת הראל (צילום: גיל טובול)
מנקים את השטח בפרויקט לחידוש אנדרטת הראל (צילום: גיל טובול)

יוני אמיר, יו"ר עמותת הראל: "מורשת חטיבת הראל הייתה בין היתר הקמת יישובים דוגמת קיבוץ הראל ופלמ"ח-צובה, באוקטובר 1948 – במקביל ללחימה במלחמת העצמאות. אנו תקווה שהנהלת קיבוץ הראל תגדיר את שימור האנדרטה, הכרתה לבני הנוער, וקיום טקסים שם, כמשימות באחריות הקיבוץ".

תגיות:
פעמון

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