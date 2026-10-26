בחירות בברזיל: הנשיא המכהן לולה דה סילבה ניצח בניגוד לציפיות את פלביו בולסונרו, בנו של הנשיא לשעבר

הנשיא המכהן לואיז אינסיו לולה דה סילבה נבחר הלילה (שני) בפעם הרביעית לנשיאות ברזיל אחרי ניצחון מפתיע על מועמד הימין פלביו בולסונרו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו. על פי ספירה של 99.9% מהקולות, לולה מוביל עם 51.77% לעומת בולסונרו שזכה ב-48.23%.

לולה נשא נאום ניצחון בסאו פאולו, ואמר כי "הצלחנו לשכנע את העם שההצבעה חשובה כדי להגן על הדמוקרטיה בברזיל ומנענו התערבות זרה דרך הפלטפורמות הדיגיטליות. ברזיל היא לא החצר האחורית של אף אחד". לולה הצהיר כי "לא נותר לנו עוד יריב אלקטורלי. אכהן עבור 215 מיליון ברזילאים, נעבוד יחד עם קונגרס שמרני שנבחר על ידי העם בברזיל".

בולסונרו הכריז כי "בלתי אפשרי להכיר בתוצאות", ואמר כי יבקש שההכרה בהן תבוטל. הוא הוסיף כי "הארכת שעות ההצעה הייתה לא מקובלת".

הקלפיות היו אמורות להיסגר אתמול בשעה 17:00 לפי השעון המקומי (22:00 שעון ישראל), אבל בשל טענות לשיבושים במערך התחבורה הציבורית, בית המשפט העליון של ברזיל האריך את ההצבעה ברחבי המדינה בשעתיים נוספות.

בתחילת החודש גבר בולסונרו על לולה בסיבוב הראשון, עם 47.24% מהקולות לעומת 44.91% שקיבל לולה.

לולה, שיחגוג מחר יום הולדת 81, נחשב למבקר חריף של ישראל ומאשים אותה ב"רצח עם", כמו גם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שנחשב מקורב לבולסונרו. בולסונרו הבן, כמו אביו, הוא תומך ישראל.