דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שני ט"ו בחשון תשפ"ז 26.10.26
הרשמה ל"דבר היום"
25.7°תל אביב
  • 27.6°ירושלים
  • 25.7°תל אביב
  • 25.1°חיפה
  • 26.2°אשדוד
  • 27.6°באר שבע
  • 28.2°אילת
  • 34.1°טבריה
  • 28.2°צפת
  • 26.3°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
בעולם

בחירות בברזיל: הנשיא המכהן לולה דה סילבה ניצח בניגוד לציפיות את פלביו בולסונרו, בנו של הנשיא לשעבר

לולה הוביל עם 51.77% לעומת בולסונרו עם 48.23% | הנשיא, שיחגוג מחר יום הולדת 81, נשא נאום ניצחון בסאו פאולו: "הצלחנו לשכנע את העם שההצבעה חשובה כדי להגן על הדמוקרטיה בברזיל" | בולסונרו: "בלתי אפשרי להכיר בתוצאות"

לולה דה סילבה, נשיא ברזיל, בעצרת ניצחון בסאו פאולו (צילום: AP)
לולה דה סילבה, נשיא ברזיל, בעצרת ניצחון בסאו פאולו (צילום: AP)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 26.10.2026 | 6:15
נושאים קשורים:

הנשיא המכהן לואיז אינסיו לולה דה סילבה נבחר הלילה (שני) בפעם הרביעית לנשיאות ברזיל אחרי ניצחון מפתיע על מועמד הימין פלביו בולסונרו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו. על פי ספירה של 99.9% מהקולות, לולה מוביל עם 51.77% לעומת בולסונרו שזכה ב-48.23%.

תומכיו של הנשיא לולה דה סילבה חוגגים את ניצחונו בבחירות בסאו פאולו (צילום: AP)
תומכיו של הנשיא לולה דה סילבה חוגגים את ניצחונו בבחירות בסאו פאולו (צילום: AP)

לולה נשא נאום ניצחון בסאו פאולו, ואמר כי "הצלחנו לשכנע את העם שההצבעה חשובה כדי להגן על הדמוקרטיה בברזיל ומנענו התערבות זרה דרך הפלטפורמות הדיגיטליות. ברזיל היא לא החצר האחורית של אף אחד". לולה הצהיר כי "לא נותר לנו עוד יריב אלקטורלי. אכהן עבור 215 מיליון ברזילאים, נעבוד יחד עם קונגרס שמרני שנבחר על ידי העם בברזיל".

פלביו בולסונרו באירוע הבחירות בבריזיליה לאחר ההפסד בבחירות (צילום: AP)
פלביו בולסונרו באירוע הבחירות בבריזיליה לאחר ההפסד בבחירות (צילום: AP)

בולסונרו הכריז כי "בלתי אפשרי להכיר בתוצאות", ואמר כי יבקש שההכרה בהן תבוטל. הוא הוסיף כי "הארכת שעות ההצעה הייתה לא מקובלת".

תומכיו של פלביו בולסונרו בברזיליה מאוכזבים לאחר ההפסד בבחירות (צילום: AP)
תומכיו של פלביו בולסונרו בברזיליה מאוכזבים לאחר ההפסד בבחירות (צילום: AP)

הקלפיות היו אמורות להיסגר אתמול בשעה 17:00 לפי השעון המקומי (22:00 שעון ישראל), אבל בשל טענות לשיבושים במערך התחבורה הציבורית, בית המשפט העליון של ברזיל האריך את ההצבעה ברחבי המדינה בשעתיים נוספות.

בתחילת החודש גבר בולסונרו על לולה בסיבוב הראשון, עם 47.24% מהקולות לעומת 44.91% שקיבל לולה.

לולה, שיחגוג מחר יום הולדת 81, נחשב למבקר חריף של ישראל ומאשים אותה ב"רצח עם", כמו גם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שנחשב מקורב לבולסונרו. בולסונרו הבן, כמו אביו, הוא תומך ישראל.

תגיות:
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!