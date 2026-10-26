מנכ"ל משרד הבריאות ל'דבר': "מאמין שלא נשאיר תרופות חשובות ויעילות מחוץ לסל"

הוועדה הציבורית להרחבת שירותי סל הבריאות לשנת 2027 החלה היום (שני) את פעילותה. במסיבת עיתונאים שהתקיימה לכבוד פתיחת הוועדה, הביעו הנואמים צער על מטופלים שהתרופות והטכנולוגיות שלהן הם זקוקים לא ייכנסו לסל לשירותי הבריאות החדש, אך הוסיפו כי הם מודעים להחלטות הקשות שכרוכות בתקצוב הסל.

משרד הבריאות הודיע אתמול כי תקציב בסיס הסל צפוי לעמוד ב-2027 על 84 מיליארד שקלים ולרשות הוועדה תהיה תוספת תקציב בסך 650 מיליון שקלים – סכום שלא השתנה בחמש השנים האחרונות. שר הבריאות חיים כץ אמר אתמול כי "מערכת בריאות ציבורית חזקה צריכה לאפשר לחולים לקבל טיפול רפואי מתקדם, ללא תלות ביכולתם הכלכלית. בשנים האחרונות, התווספו מדי שנה 650 מיליון שקלים לסל הבריאות. תוספת זו מחזקת את המענה שמעניקה המדינה לאזרחיה ותסייע לצמצם פערים בנגישות לתרופות ולטכנולוגיות חדשות".

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, אמר במסיבת העיתונאים: "זהו אירוע שמסמל את העוצמה של מערכת הבריאות הישראלית ששומרת על היותה עוגן בחיים של הרבה אנשים. אני שמח שגם השנה הצלחנו לדאוג שיהיו 650 מיליון שקלים לרשות הוועדה. אני יודע שבסיום עבודת הוועדה יהיו מטופלים ובני משפחה שיהיו מרוצים ומרגישים הקלה, ויהיו חלק שמרגישים אכזבה. זה מהווה אתגר שגדל מדי שנה אבל אני מאמין שנוכל להסתכל בעיניים של המטופלים ולומר שסל הבריאות הישראלי עודנו מגוון ומעודכן ונותן מענה לצורכי הבריאות של כולם".

לשאלת 'דבר' כיצד יהיה ניתן לפצות על קצב הגדילה וההזדקנות במדינה, אם תוספת התקציב נשארת זהה, ענה בר סימן טוב: "הסל גדל בכל שנה לפי קצב גידול האוכלוסייה שנקבע על ידי הלמ"ס ולפי מדד יוקר הבריאות. התוספת הזאת נועדה לקדם אותו בתרופות ושירותים חדשים. אנחנו עובדים במערכת רב שנתית ומחויבים לעבודה במסגרת הזו, ויש במערכת הבריאות עוד צרכים. יש לי את האמונה שכשהוועדה תסיים את עבודתה, לא נשאיר תרופות חשובות שרמת היעילות המוכחת שלהן גדולה מחוץ לסל".

"כל ויתור כזה כרוך בצער גדול ובכאב לב"

השר כץ אמר במסיבת העיתונאים שסל הבריאות הישראלי הוא בין המגוונים בעולם: "התפקיד שלנו הוא לאפשר לכמה שיותר חולים לקבל את הטיפולים החדשים במסגרת הרפואה הציבורית, ללא תלות ביכולת הכלכלית שלהם.

"הוגשו 1,109 בקשות לתרופות ולטכנולוגיות רפואיות, והוועדה תצטרך להחליט מה ייכנס במסגרת התקציב של 650 מיליון ש"ח. אני יודע שכמה שלא ניתן זה אף פעם לא יספיק. אלה החלטות קשות שמחייבות לשקול היטב איך לתת את המענה הרחב ביותר במשאבים שיש לנו ובאפקטיביות הגבוהה ביותר.

יו"ר ועדת הסל, פרופ' דינה בן יהודה, אמרה שהיא מבינה יותר בכל שנה את גודל האחריות: "הרפואה עוברת מהפכה מרפואה של ניסיון וטעייה לרפואה מותאמת אישית המבוססת על הבנה מעמיקה של מנגנוני המטלה.

"בכל שנה מונחות על שולחננו טכנולוגיות חדשות, וכל אחת מהן היא בשורה של תקווה. אנחנו יודעים שגם השנה יהיו תרופות וטכנולוגיות חשובות מאוד שלא נצליח להכניס לסל, וכל ויתור כזה כרוך בצער גדול ובכאב לב. אנחנו לא שוכחים שמאחורי כל שורה בטבלה יש בני אדם".