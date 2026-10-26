חוק הלאום, אלימות גזענית או מועמדים מהעדה: מה ישפיע על הקול הדרוזי

ההפגנה שנערכה אתמול (ראשון) במחלף אליקים חשפה את תחושות הכעס והעלבון של הצעירים הדרוזים. "זה התחיל ב-2018 בחוק הלאום" מסביר סא"ל (במיל') ספוואן מריח, יו"ר עמותת 'מיזאן – דור דרוזי לשוויון'. "חוק הלאום הוציא את העדה הדרוזית, מתעודת הזהות של מדינת ישראל. זה לא עניין של כסף, מענקים או זכויות, זו תחושת השייכות".

לדבריו, המסר החבוי בחוק הלאום לגבי שייכותם של הדרוזים ומקומה של השפה הערבית, חלחל ויצר את האווירה שאפשרה את תקיפת הנערה הדרוזית באוטובוס בתל-אביב ודקירת הצעיר הדרוזי מחוץ למועדון בתל-אביב בשבת בלילה, אירוע שהצית את ההפגנה אתמול. אם בעבר תחושת העלבון תורגמה לשיעור הצבעה נמוך בקרב הדרוזים, מריח סבור שכיום הזעם יתועל לשינויים בתמיכה במפלגות השונות.

לצד הפגיעה של חוק הלאום בעדה הדרוזית, חוק קמיניץ המערים קשיים על בנייה בקרקע פרטית והתקנה של שר האוצר, סמוטריץ', המשיתה קנסות על מי שמחזיק בקרקע למגורים מבלי לבנות עליה, יוצרים מצוקה ממשית בישובים הדרוזים. לאחרונה אושרה הקמת יישוב דרוזי חדש בצומת יבור. "אנחנו שבעים מהבטחות" אומר מריח. "הם באים לפני הבחירות, כל פעם באיזושהי פיקציה אחרת".

"מועמד דרוזי במקום ריאלי – סימן להערכה"

"מה שמעסיק את הציבור הדרוזי זה אותן סוגיות שמעסיקות את הציבור הישראלי הרחב", אומר ד"ר אמיר ח'ניפס, יו"ר המרכז הישראלי הדרוזי ומועמד במקום ה-25 במפלגת 'הדמוקרטים'. יחד עם זאת הוא מדגיש: "יש סוגיות שהן ייחודיות לציבור הדרוזי עצמו שמשפיעות על דפוסי ההצבעה בקרב החברה הדרוזית: חוק הלאום, חוק קמניץ וסוגיית התכנון והבנייה בחברה הדרוזית וסוגיית הפשיעה במידה מסוימת".

לדבריו הדרישה הרווחת היא לתיקון חוק הלאום ולא לביטולו. "הם רוצים לראות תיקון קטן אך מהותי מאוד בחוק זה", הוא מסביר. "הם רוצים לראות מילת השוויון בחוק הלאום".

מכל הרשימות הרצות בבחירות שתיים העמידו במקום ריאלי מועמד דרוזי. ב'ישראל ביתנו' נמצא חה"כ השר לשעבר חמד עמאר במקום השביעי, וב'ישר' נמצא כמיל אבו-רוכן במקום ה-13. "זה משפיע מאוד", אומר ח'ניפס, "כשיש למפלגה מועמד דרוזי במקום ריאלי, זה סימן להכרה ולהערכה".

גם מריח סבור כי ישנה משמעות לשיבוץ מועמדים דרוזיים ברשימות, שכן, לדבריו, ההצבעה לפי קרבה משפחתית גוברת על ההצבעה מתוך אידיאולוגיה, ורבים יצביעו למפלגה שבה מתמודד ממשפחתם או מהכפר שלהם. עם זאת, הוא מדגיש כי יתכן ואצל המצביעים הצעירים שאינם משתייכים למשפחה המורחבת של המועמדים עשויים להיות שיקולים שונים.