יו"ר 'ביחד' נפתלי בנט הצביע ברעננה: "בעזרת השם נביא פה תיקון ענק"

יו"ר מפלגת 'ביחד' נפתלי בנט הצביע בקלפי ברעננה ואמר: "יש לנו עם של אריות שב7/10 יצא להציל את המדינה כשלא הייתה ממשלה. היום, ב-27 באוקטובר, העם של האריות יוצא להציל עוד פעם את המדינה.

"בעזרת השם נביא פה תיקון ענק, היסטורי, ונבנה עתיד מדהים לילדים שלנו עם מהפכת המשרתים, סדר חברתי חדש לישראל ועם ישראל בטוח. ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום'. תודה רבה. צאו להצביע".