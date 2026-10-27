אישה מצביעה בקלפי במהלך הבחירות הכלליות בחיפה, יום שלישי, 27 באוקטובר 2026. (צילום: AP/בז רטנר)ישראל בוחרת: הקלפיות להצבעה לכנסת ה-26 נפתחו הבוקר (שלישי) ברחבי הארץ, ויפעלו עד 22:00 במרבית הקלפיות. בקלפיות ביישובים קטנים ההצבעה תסתיים ב-20:00. 7,331,981 בעלי זכות בחירה יוכלו להצביע ב-12,018 קלפיות, לצד מאות קלפיות מיוחדות בצה"ל, בבתי חולים, בבתי סוהר ובמקומות נוספים.
יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הצביע בקלפי בתל אביב
3 תושבי הנגב נעצרו בחשד שתכננו לחלק כסף בתמורה להצבעה לרע"ם
שלושה חשודים משגב שלום וערערה נעצרו היום (שלישי) על ידי משטרת ישראל עם עשרות אלפי שקלים, בחשד שתכננו לחלק כסף לאזרחים – בתמורה לכך שיצביעו למפלגת רע"ם.
איזנקוט בניר עוז: "18 חודשים אחרי שנעלה לשלטון - נפרק את הכוח הצבאי-שלטוני של חמאס"
'ישראל ביתנו' התלוננה על אירוע בקלפי בב"ש: מעטפה ניתנה עם פתק מחל בתוכה
אירוע חריג דווח בקלפי מספר 103 ברנקו וייס בבאר שבע: אזרח שהגיע להצביע גילה כי המעטפה שנמסרה לו הייתה פתוחה למחצה, ובתוכה כבר נמצא פתק מחל (הליכוד), כך לפי תלונה שהוגשה על ידי מפלגת 'ישראל ביתנו' לוועדת הבחירות המרכזית.
לדבריהם בקלפי נכחו נציג הליכוד ונציג יהדות התורה. בעקבות תלונת האזרח הגיעה למקום נציגת 'ישראל ביתנו' מטעם ועדת הבחירות. לדבריה, מזכירי הקלפי אישרו כי אכן נמסרה למצביע מעטפה פתוחה ובתוכה פתק מחל. לאחר התעקשותה, האירוע תועד בפרוטוקול הקלפי. תלונה רשמית הוגשה על ידי 'ישראל ביתנו'
אבו שחאדה, יו"ר בל"ד שנפסל: "הערבים ינהרו לקלפיות והגזענים לאופוזיציה"
יו"ר בל"ד לשעבר, סאמי אבו שחאדה, שפרש מהתמודדות ברשימה לאחר שבג"ץ עמד לפסול את מועמדותו בשל תמיכה לכאורה באירועי ה-7.10, הצביע בבחירות לכנסת ה-26 ואמר: "הערבים ינהרו לקלפיות והגזענים ינהרו לאופוזיציה. מקווה שלא יהיה רק ניצחון אלא תבוסה אחרי כמה שנים של פשעי מלחמה".
איזנקוט באופקים: "זה אחד הימים החשובים מקום המדינה - קורא לכולם להצביע"
יו"ר 'ביחד' נפתלי בנט הצביע ברעננה: "בעזרת השם נביא פה תיקון ענק"
יו"ר מפלגת 'ביחד' נפתלי בנט הצביע בקלפי ברעננה ואמר: "יש לנו עם של אריות שב7/10 יצא להציל את המדינה כשלא הייתה ממשלה. היום, ב-27 באוקטובר, העם של האריות יוצא להציל עוד פעם את המדינה.
"בעזרת השם נביא פה תיקון ענק, היסטורי, ונבנה עתיד מדהים לילדים שלנו עם מהפכת המשרתים, סדר חברתי חדש לישראל ועם ישראל בטוח. ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום'. תודה רבה. צאו להצביע".
יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הצביע בבחירות לכנסת בראש העין
נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל הצביעו בבחירות לכנסת בירושלים
ועדת הבחירות: 95% מהקלפיות נפתחו, עיכובים נקודתיים במספר מוקדים
ועדת הבחירות המרכזית עדכנה הבוקר (שלישי) כי 95% מהקלפיות ברחבי הארץ נפתחו להצבעה. לפי הוועדה, במספר מוקדים נרשמו עיכובים נקודתיים בפתיחת הקלפיות.
נפגעי 7 באוקטובר בכיכר החטופים: "תזכרו את יקירינו בקלפי"
בהצהרה בכיכר החטופים קראו משפחות נרצחי 7 באוקטובר והלוחמים שנפלו לציבור לצאת להצביע ולזכור בקלפי את יקיריהם שלא יזכו עוד לממש את זכותם.
החלה ההצבעה: רוב הקלפיות ברחבי הארץ נפתחו
ההצבעה בבחירות תתאפשר בשעות 07:00 עד 22:00. ביישובים קטנים, הקלפיות יפעלו מ-08:00 בבוקר וייסגרו ב-20:00.
ניתן לבדוק את זכאות לבחור ומיקום הצבעה באתר משרד הפנים. לחצו כאן כדי לצפות באחוזי ההצבעה הארציים והמקומיים עד לרמת הקלפי. עם סגירת הקלפיות, יפרסמו ערוצי הטלוויזיה את המדגמים בשעה 22:00. תוצאות האמת יתחילו להתפרסם במהלך הלילה, וספירת המעטפות הכפולות צפויה להתחיל מחר בבוקר. על פי הערכות רק בחמישי יהיו תוצאות סופיות.