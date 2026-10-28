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בעולם

דיווחים: פלאביו בולסונארו נמלט לארה"ב לאחר הפסדו בבחירות בברזיל

לפי דיווח ב-BBC, הוא נפגש עם אחיו בפלורידה, אחרי שבית המשפט במדינה הורה לו למסור את דרכוניו בשל חקירת חשדות להלבנת הון

פלאביו בולסונארו בנאום לאחר הבחירות לנשיאות שבהן הפסיד, 25 באוקטובר 2026 (צילום: AP Photo/Eraldo Peres)
פלאביו בולסונארו בנאום לאחר הבחירות לנשיאות שבהן הפסיד, 25 באוקטובר 2026 (צילום: AP Photo/Eraldo Peres)
אוריאל לוי
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
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עדכון אחרון: 28.10.2026 | 7:06
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רשת BBC דיווחה ממקורותיה כי פלאביו בולסונארו, שהפסיד השבוע בבחירות לנשיאות ברזיל, נחת בארה"ב. בולסונארו נמלט מהמדינה לאחר שבית המשפט העליון הברזילאי אסר עליו לצאת מברזיל והורה לו למסור את דרכוניו, במסגרת חקירה על חדשות להלבנת הון. לפי הדיווח הוא פגש את אחיו אדוארדו בולסונארו בפלורידה. גם ב'פייננשל טיימס' דווח כי בולסונארו נחת בארה"ב.

בכיר במחלקת המדינה האמריקאית מסר אתמול (שלישי) לסוכנות הידיעות AP כי לפלאביו בולסונארו ולמשפחתו יוענקו אשרות כניסה לארצות הברית. דרכוניו של בולסונארו בוטלו אתמול, לאחר שהחמיץ את המועד האחרון למסירתם לרשויות.

נשיא ברזיל לואיז אינסיו לולה דה סילבה נבחר השבוע בפעם הרביעית לנשיאות ברזיל בתום מערכת בחירות צמודה. הוא ניצח את פלאביו בולסונארו, בנו של ז'איר בולסונארו, שהיה נשיא ברזיל בשנים 2019 עד 2023. בולסונארו האב עזב לפלורידה למספר חודשים עם הפסדו בבחירות שנערכו בסוף 2022, אך שב למדינה במרץ 2023; ב-2025 החל לרצות עונש של כ-27 שנות מאסר בכלא בברזיל בגין קשירת קשר פלילי וניסיון הפיכה, בהמשך הועבר למאסר בית.

הנשיא לולה הגיב להתפתחות: "ככה זו משפחת בולסונארו, ברזיל היא המדינה השנייה שלהם, ארה"ב היא הראשונה".

תגיות:
פעמון

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