המבצע לסיכול טרור באזור חברון: שישה מבוקשים נעצרו, בהם פעילי חמאס

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מסתערבי מג"ב עצרו הלילה (בין שלישי לרביעי) שישה מבוקשים בכפרים באזור חברון, בהם פעילי חמאס, כך הודיע צה"ל היום. זאת במסגרת המבצע לסיכול טרור בחברון, שהחל בעקבות ההיתקלות בסוף השבוע האחרון (שישי) בצומת יהודה. בהיתקלות נפלו סמ״ר רון יונתן רויטמן וסמל יובל שי סוילם, ונפצעו שלושה לוחמים נוספים באורח קל. עוד במסגרת המבצע, איתרו לוחמי צה״ל בחברון אמצעי לחימה, בהם נשק M16, סכינים, אפוד, אקדח דמה ועוד.

באזור שכם נערך במקביל ב-72 השעות האחרונות מבצע ממוקד של צה"ל ומג"ב לסיכול טרור בשמונה כפרים שונים ובעיר שכם. הבוקר פעלו כוחות חטיבת שומרון ויחידת יהל"ם בכפר ביתא והרסו את שני הבתים שבהם התגוררו זכריה מחמד עבד דאוד ואבראהים עבד אלכרים עבד דאוד. השניים ביצעו במהלך השנים 2024 ו-2025 שלושה פיגועים במטעני נפץ, בשניים מהם נפצעו אנשי כוחות הביטחון.

עוד במסגרת המבצע, לוחמי יחידת דובדבן עצרו בכפר יאציד בהכוונת שב"כ מבוקש שסחר במטענים ובאמצעי לחימה ופעל להעברתם לחוליית טרור. באותו הכפר עצרו לוחמי ימ"ס מבוקש שעסק בייצור מטענים ונשקים, סחר באמצעי לחימה ותכנן לפגע. בנוסף, במסגרת המבצע לוחמי צה"ל סרקו כ-300 איתורים, עצרו שמונה מבוקשים ואיתרו והחרימו אמצעי לחימה בהם נשק ציידים, אקדח ותחמושת.

עוד הודיע צה"ל כי כוחות הביטחון הרסו 12 אנדרטאות של מחבלים "המשויכים לפיגועים ומסיתים לטרור", כך לפי ההודעה.