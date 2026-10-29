סולברג לזיני: יש לחקור חשדות לשוחד בחירות בידי גורמים זרים

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג פנה לראש שב"כ דוד זיני לפתוח בחקירה בשל חשדות חמורים לפגיעה בטוהר הבחירות, בשל מעורבות גורמים זרים. "נוכח זאת, אני מנחה אותך לעשות כל שבידך לרדת לחקר עניינם של החשדות הנ"ל ולעשות שימוש בסמכויות שירות הביטחון הכללי כדי לאתר ראיות לביסוס החשדות הנ"ל או להזימן", כתב סולברג, "רק כך נוכל להבטיח את אמון הציבור בהליך הבחירות, ואת טוהר ההליך הדמוקרטי".

בשל לוח הזמנים הצפוף לקראת הגשת התוצאות הרשמיות והדיון בערעורים, שקבוע ל-18 בנובמבר, יו"ר ועדת הבחירות ביקש מראש שב"כ להביא בפניו ממצאים תוך שבוע.

"הובאו לפני חשדות חמורים, להשפעה פסולה באמצעות מימון זר מידי גורמי חוץ הפועלים נגד האינטרס הישראלי, על הבחירות", פתח השופט סולברג את מכתבו לראש השב"כ זיני. "אין בידי להעיד על טיבם של החשדות הנ"ל, אך דומני כי נוכח העובדה שמדובר בחשדות הנוגעים לגורמי חוץ – יש חובה לחקרם כדבעי, לשם שמירה על טוהר הבחירות לכנסת, ולמניעת פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע בסדרי המשטר הדמוקרטי ומניעת חתרנות".

המשטרה הודיעה כי הבוקר נעצרו 4 תושבי הדרום בחשד לשוחד בחירות, אך לא ברור אם מדובר באותה הפרשה. המשטרה מסרה כי "תלונה שתתקבל וכל חשד לביצוע עבירה הנוגעת לטוהר הבחירות ייבדקו וייחקרו ביסודיות וללא משוא פנים".

הליכוד הגיש במהלך יום הבחירות עשרות פניות בטענות שונות לפגיעה בטוהר הבחירות בידי המפלגות הערביות. אלו הגיעו לאחוזי הצבעה גבוהים במיוחד בבחירות הנוכחיות, הין היתר בשל תחושת ההזנחה בטיפול בפשיעה הגואה בחברה הערבית, והתחושות הקשות נוכח האכיפה המוגברת בתחום הבנייה והריסת הבתים בנגב שהוביל השר איתמר בן גביר. אתמול בערב בליכוד טענו כי אספו מאות עדויות וראיות על פעולות לא חוקיות, כמו "אלפי מעטפות עם כסף מזומן ופתקי רע"ם, איומים ואלימות כלפי חברי הקלפי, ריבוי מצביעים מאחורי הפרגוד" ועוד.

סגן יו"ר ועדת הבחירות דורש ישיבה דחופה

ח"כ ולדימיר בליאק מ'ביחד', סגן יו"ר ועדת הבחירות וחבר נשיאות הוועדה, פנה לסולברג בדרישה לקיים ישיבה חשאית דחופה. "לנוכח ההנחיה החריגה והתקדימית לראש השב"כ לבצע חקירה, אני דורש לכנס באופן מידי את נשיאות הוועדה לישיבה חסויה, לצורך הצגת הראיות הרלוונטיות בנושא וכן ראיות נוספות בהקשר לפגיעה בטוהר הבחירות. בלתי נתפס בעיניי שבתור סגן יו"ר הוועדה וחבר הנשיאות, למדתי על הפניה לראש השב"כ מהתקשורת".

בפנייתו לסולברג כתב בליאק כי במכתבו לזיני "לא ברור כלל ועיקר מי הציג לפניך חשד ומה הראיות שהוצגו". עוד כתב בליאק כי "רק היום פרסמה המשטרה הבהרה כי בניגוד לנטען על-ידי גורמים פוליטיים מסוימים, אין ראיות לפגיעה שיטתית בטוהר הבחירות והפוך מכך, יום הבחירות עבר עם פחות אירועים מיום הבחירות שעבר. נוסף על כך, לא ברור האם הוצגו לפניך טענות נוספות בהקשר לפגיעה בטוהר הבחירות, כגון תעמולה אסורה מטעם מפלגת הליכוד באמצעות ערוץ 14, או שימוש פסול ובלתי חוקי בנכסי ציבור ובכספי ציבור מטעם מפלגת ש״ס ומפלגת הציונות הדתית. בנסיבות אלה, ונוכח ההנחיה החריגה לראש רשות ביטחונית לבצע חקירה, הינך מתבקש לכנס באופן מיידי את נשיאות הוועדה לישיבה חסויה לצורך הצגת הראיות הרלוונטיות".

התגובות במערכת הפוליטית

מהליכוד נמסר כי "פרשת רע"מגייט היא רעידת אדמה. גנבו את הבחירות בישראל. הדברים של השופט סולברג על מעורבות של גורמים זרים שהתערבו ושיחדו מצביעים לטובת המפלגות הערביות הם טלטלה חסרת תקדים. אחרי שהתברר שגורמים זרים ניסו להשתלט על הכנסת ברור שאסור לאף מפלגה ציונית לשתף פעולה עם רע"מ והמשותפת, להחליף את יו"ר הכנסת באמצעות קולות שנקנו במזומן ולהקים ממשלה מסוכנת".

מלשכת איזנקוט נמסר: "איזנקוט נמצא בקשר עם הגורמים הרלוונטיים ומקבל עדכונים בנוגע לחשדות על מעורבות זרה בבחירות. על מדינת ישראל לשמור מכל משמר על טוהר הבחירות מפני כל ניסיון התערבות, ספינים והטייה ולבחון כל תלונה לעומק. מנגד, אסור לאפשר לגורמים פוליטיים לנצל את המצב ולהשפיע על מועד השבעת הכנסת ה-26".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן: "המכתב של השופט סולברג הוא אירוע דרמטי וחסר תקדים. אני קורא לרשויות החוק לפעול מהר על מנת להגיע לחקר האמת בהקדם האפשרי".

שר האוצר ויו"ר 'הציונות הדתית' בצלאל סמוטריץ': "החשד להטיית בחירות בכסף איסלאמיסטי זר הוא נקודת מבחן למדינת ישראל. ראשי המפלגות הערביות מוכרחים להיחקר בשב״כ עוד היום. מדינת ישראל לא תימכר לאיסלאם הרדיקלי בכספי טרור".

השר איתמר בן גביר: "השב״כ צריך להורות עוד הבוקר על מעצרם של ראשי המפלגות הערביות החשודים במעורבות בכסף קטארי, ושל כל יתר החשודים בפרשה, לרבות גורמים באחים המוסלמים ובגרורותיהם, ככל שקיימת עילה חוקית למעצרם".

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן: "נתניהו ספג תבוסה דמוקרטית מוחצת. עכשיו הוא מנסה לערער על תוצאות הבחירות באמצעות מסע דה לגיטימציה מכוער נגד רצון הציבור, ונגד הציבור הערבי בפרט. כל חשד אמיתי לפגיעה בטוהר הבחירות חייב להיחקר עד תום. אסור לשכוח לרגע: הבגידה והמעורבות הקטארית החמורה ביותר נעשתה בלשכתו של נתניהו, על ידי יועצו הקרוב ביותר. עד אז, שנתניהו ימשיך לנבוח". ח"כ גלעד קריב ממפלגתו: "כל חשד לפגיעה בטוהר הבחירות חייב להיחקר ולהיבדק, אבל ראש השב”כ חייב להסביר מדוע המידע לא הועבר ליו"ר ועדת הבחירות לפני יום הבחירות, אלא רק לאחר שהתברר שלגוש נתניהו אין רוב להקמת ממשלה".

יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, שוויתר על התמודדותו לכנסת לאחר שהסתמן שבית המשפט העליון יפסול אותו אך נותר בראש התנועה: "זה התחיל מפסילות לא חוקיות של הרשימות הערביות, המשיך בהסתה נגד המפלגות והציבור הערבי, ביום הבחירות ראינו ניסיון להוריד את אחוזי ההצבעה על-ידי מאות פעילי ימין קיצוני עם נשק בקלפיות בישובים הערבים, וכעת עלילת הדם עוברת לשלב הבא. נתניהו ושותפיו בונים את הנרטיב לאי קבלת תוצאות הבחירות הכי מובהקות שהיו כאן בעשרות השנים האחרונות. מי שמואשם בשוחד מרמה והפרת אמונים לא מפסיק להסית נגד 20% מאזרחי המדינה".