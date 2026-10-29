מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות לח"כ בליאק: "לא נכנס דיון על החשד למעורבות זרה, המידע מסווג מאוד"

מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית דין ליבנה הגיב היום (חמישי) לבקשתו של ח"כ ולדימיר בליאק ממפלגת 'ביחד', סגן יו"ר ועדת הבחירות וחבר נשיאות הוועדה, לקיים ישיבה דחופה לאור החשדות להתערבות זרה בבחירות.

ליבנה כתב בתשובתו כי "הבחירות לכנסת התנהלו כדין. טוהר הבחירות בקלפיות נשמר מכל משמר". באשר לפניית סולברג לראש השב"כ, הסביר ליבנה כי הפנייה נשלחה בעקבות מידע מסווג ורגיש שהוצג לשופט ועורר חשדות שדרשו בדיקה נוספת, כדי לברר אם יש ראיות מבוססות בעניין. ליבנה דחה את הבקשה של ח"כ בליאק לכנס את נשיאות הוועדה בנושא, בנימוק שמדובר בחקירה מתנהלת ובמידע מסווג מאוד.

בליאק כתב מוקדם יותר ליו"ר הוועדה, השופט נעם סולברג, כי "לנוכח ההנחיה החריגה והתקדימית לראש השב"כ לבצע חקירה, אני דורש לכנס באופן מידי את נשיאות הוועדה לישיבה חסויה, לצורך הצגת הראיות הרלוונטיות בנושא וכן ראיות נוספות בהקשר לפגיעה בטוהר הבחירות. בלתי נתפס בעיניי שבתור סגן יו"ר הוועדה וחבר הנשיאות, למדתי על הפניה לראש השב"כ מהתקשורת".

עוד כתב בליאק כי "רק היום פרסמה המשטרה הבהרה כי בניגוד לנטען על-ידי גורמים פוליטיים מסוימים, אין ראיות לפגיעה שיטתית בטוהר הבחירות והפוך מכך, יום הבחירות עבר עם פחות אירועים מיום הבחירות שעבר. נוסף על כך, לא ברור האם הוצגו לפניך טענות נוספות בהקשר לפגיעה בטוהר הבחירות, כגון תעמולה אסורה מטעם מפלגת הליכוד באמצעות ערוץ 14, או שימוש פסול ובלתי חוקי בנכסי ציבור ובכספי ציבור מטעם מפלגת ש״ס ומפלגת הציונות הדתית. בנסיבות אלה, ונוכח ההנחיה החריגה לראש רשות ביטחונית לבצע חקירה, הינך מתבקש לכנס באופן מיידי את נשיאות הוועדה לישיבה חסויה לצורך הצגת הראיות הרלוונטיות".

סולברג הורה הבוקר לראש השב"כ דוד זיני לפתוח בחקירה בשל החשדות. "נוכח זאת, אני מנחה אותך לעשות כל שבידך לרדת לחקר עניינם של החשדות הנ"ל ולעשות שימוש בסמכויות שירות הביטחון הכללי כדי לאתר ראיות לביסוס החשדות הנ"ל או להזימן", כתב סולברג, "רק כך נוכל להבטיח את אמון הציבור בהליך הבחירות, ואת טוהר ההליך הדמוקרטי".