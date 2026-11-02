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פוליטי מדיני

המגעים בגוש השינוי: ליברמן וגולן צפויים להיפגש

דבר
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עדכון אחרון: 02.11.2026 | 9:16
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יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, ויו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, צפויים להיפגש הבוקר (שני), במסגרת המגעים בגוש השינוי.

תגיות:
פעמון

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