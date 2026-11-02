פוליטי מדיני המגעים בגוש השינוי: ליברמן וגולן צפויים להיפגש דבר רסס צרו קשר עם המערכת: אימייל פייסבוק טוויטר עדכון אחרון: 02.11.2026 | 9:16 Share via Whatsapp שתפו צייצו open more שלחו במייל העתיקו קישור הדפיסו הגדירו את דבר כמועדף בגוגל נושאים קשורים: בחירות 2026אביגדור ליברמןיאיר גולן יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, ויו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, צפויים להיפגש הבוקר (שני), במסגרת המגעים בגוש השינוי. תגיות: פוליטי מדיניבחירות 2026אביגדור ליברמןיאיר גולן Share via Whatsapp שתפו צייצו שלחו במייל העתיקו קישור הדפיסו