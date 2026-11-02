ליברמן: אמליץ על איזנקוט לראשות הממשלה ועל לפיד ליו"ר הכנסת

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אמר היום (שני) בתדרוך לעיתונאים במטה המפלגה במודיעין כי ימליץ לנשיא יצחק הרצוג על יו"ר ישר גדי איזנקוט לראשות הממשלה ועל יו"ר יש עתיד יאיר לפיד ליו"ר הכנסת.

במענה לשאלת 'דבר' על היכולת להקים ועדת חקירה ממלכתית בתקופה של קואליציית מיעוט וממשלת מעבר, אמר: "נתניהו כבר ביקש להקים ועדת חקירה ממלכתית על תוצאות הבחירות לפני שתוקם ועדת חקירה ממלכתית… אפשר להקים ועדת חקירה ממלכתית בהחלטת ממשלה, אבל זה משהו שממשלת מעבר לא יכולה להקים; אפשר דרך הכנסת, אבל בשביל זה צריך ועדה לביקורת המדינה. להקים בתקופת מעבר ועדה שיכולה להחליט בנושא כל כך מהותי, כל כך שנוי במחלוקת – לדעתי זה לא יעמוד במבחן של הייעוץ המשפטי של הכנסת ושל בית המשפט העליון".

רפי בן שטרית, ששובץ במקום השני ברשימת 'ישראל ביתנו' בבחירות האחרונות ושובץ כח"כ מטעמה, הוא ממקימי 'מועצת אוקטובר', גוף של משפחות למען ועדת חקירה ממלכתית.

ליברמן מתח ביקורת על התנהלותו הפוליטית של איזנקוט לפני הבחירות: "חושב שגדי איזנקוט עשה קמפיין הכי אגואיסטי שיש, קמפיין המפלגה הגדולה. ראינו שאנחנו מתחילים לדמם. גם התקשורת טעתה בענק, אתם לוקחים את כל מה שגדי איזנקוט אומר כעשרת הדיברות. ב-8-10 ימים האחרונים איבדנו 7-8 מנדטים.

"לא הייתה לי שום בעיה להמליץ על גדי. אנחנו לא חתרנו להיות המפלגה הגדולה, אבל יום לפני הבחירות קבוצה גדולה של ליכודניקים אמרו לי, 'אנחנו התכוונו להצביע ל' בקלפי, אבל לא נצביע כי אנחנו לא רוצים לקבל את איזנקוט".

ליברמן הוסיף כי "לפי הלחץ בלשכת ראש הממשלה, שהם אומרים שמוכנים לממשלת אחדות רק אם לא מחליפים את יו"ר הכנסת, זה מראה לנו שזה הדבר החשוב ביותר שצריך לעשות מיד". לדבריו, יו"ר הכנסת הנוכחית אמיר אוחנה "תפקד כפוליטרוק של משפחת המלוכה, בלי שום ממלכתיות".

ליברמן אמר כי "ממשלת שינוי התקיימה במשך קצת יותר משנה ואז קיבלנו את נתניהו עם 64 מנדטים לארבע שנים. להערכתי ממשלת מיעוט תחזיק מעט מאוד זמן, ואחריה נקבל את ביבי עם 70 מנדטים. אני לא ממהר לקבוע דברים. אבל בחירות חוזרות זו האופציה הכי גרועה. אני פוסל את נתניהו, אבל הצבנו עקרונות לפני הבחירות, מי שמוכן אליהן אנחנו ניכנס איתו. יש לי אופטימיות שנוכל להקים קואליציה עד סוף המועד הנקוב בחוק".

ליברמן צפוי להיפגש היום עם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, במסגרת המגעים בגוש השינוי. אתמול נפגש ליברמן עם איזנקוט, אך סירב להתחייב כי ימליץ עליו לתפקיד ראשות הממשלה, כך על פי כאן חדשות ברשת ב'. שלשום הוא נועד עם ראש האופוזיציה לפיד. יו"ר ביחד, נפתלי בנט, הודיע אתמול כי יתמוך באיזנקוט כמועמד להרכבת הממשלה.

גם 'הדמוקרטים' ימליצו על איזנקוט

סיעת 'הדמוקרטים' הודיעה שהחליטה היום, בתום ישיבת הסיעה, להמליץ בפני נשיא המדינה על איזנקוט כמועמד להרכבת הממשלה. יו"ר המפלגה יאיר גולן הצהיר כי "נתניהו הפסיד את הבחירות ומבקש להיאחז בשלטון בכוח, ולשם כך הוא מוכן ליזום משבר ביטחוני, באופן שיאפשר לו לשבש את ההליך הדמוקרטי וליצור תנאים להמשך שלטונו. הוא לא יהסס להביא את ישראל למצב חירום כדי לעכב את חילופי השלטון. כל דקה של עיכוב בהקמת הממשלה היא דקה נוספת שבה נתניהו מקרב אותנו לאסון ביטחוני נוסף".