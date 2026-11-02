דיווחים באיראן: פיצוצים עזים באי קשם ובאזור מצר הורמוז

סוכנות הידיעות האיראנית אירנ"א דיווחה הלילה (בין שני לשלישי) על חמישה פיצוצים עזים שנשמעו בזה אחר זה באי קשם שבמצר הורמוז. לפי כתב הסוכנות באי, עוצמת הפיצוצים העלתה חשד לפגיעות בשטחו, ותושבים דיווחו על שני כלי טיס שחגו מעליו. גם סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה על האירוע בהסתמך על אירנ"א.

ערוץ המזוהה עם משמרות המהפכה דיווח על הפעלת מערכות הגנה אווירית בשמי האי. סוכנות הידיעות פארס דיווחה על קולות פיצוץ שנשמעו מכיוון הים באזור עיר הנמל בנדר לנגה שבדרום איראן.

מוקדם יותר הודיעו הרשויות בבנדר לנגה על פיצוצים מבוקרים במסגרת השמדת תחמושת, אך לא ברור אם יש קשר בינם לבין הדיווחים החדשים. בשלב זה לא התקבל אישור רשמי לתקיפה, ולא פורסם מידע מאומת על נפגעים או נזק.