סערת חקירת חברי הכנסת הערבים: באופוזיציה מאשימים את השב"כ בפוליטיזציה, בליכוד תוקפים את היועמ"שית

המערכת הפוליטית סוערת הלילה (שלישי) לאחר הפרסום על בקשת ראש השב"כ זיני לחקור באזהרה ארבעה פוליטיקאים ממפלגות ערביות בשל החשד להתערבות זרה בבחירות.

הרשימה המשותפת גינתה בחריפות את הצעד שאותו הגדירה "חלק ממסע ההסתה והדה-לגיטימציה שמוביל הליכוד נגד הציבור הערבי, הצבעתו וייצוגו הפוליטי". במפלגה טענו כי "נתניהו נאחז בשלטון ומנסה לשלול את הלגיטימיות של הציבור הערבי שהצביע בהמוניו והכריע נגד ממשלתו. זיני, שמונה בידי נתניהו, פועל כזרוע פוליטית בשירותו".

"זיני ירד מהפסים, לא נאפשר לנתניהו ולזיני להפוך את קולותיהם של מאות אלפי אזרחים ערבים לאיום ביטחוני ואת נבחריהם לחשודים", נכתב בהודעת המפלגה. "הציבור הערבי אינו זקוק לאישור מנתניהו או מראש השב"כ כדי להשפיע על עתידו הפוליטי. הציבור הערבי אמר את דברו בקלפי. שום איומים, חקירות או מסע הפחדה לא ישתיקו אותנו ולא ישללו את הלגיטימיות של ייצוגנו הפוליטי. נעמוד על זכותנו המלאה להשפיע ולהכריע, ונפעל להחלפת ממשלת נתניהו".

יו"ר רע"מ מנסור עבאס אמר כי "הניסיון להכתים את הציבור הערבי הוא פסול. אני וכל חברי רע״מ לא חוששים מאף חקירה ומוכנים להתייצב בפני כל רשויות אכיפת החוק, בהתאם להנחיות היועמ״שית ומערכת המשפט, שהוכיחו פעם אחר פעם כי הם כפופים לחוק ולא לגורמים פוליטיים אחרים. אני דורש מרשויות המדינה לכבד את החלטת הבוחר ולנהוג בממלכתיות ובאחריות כלפי כל האזרחים ולשמור על החוק וסדרי השלטון.

יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, פנה לזיני לבכירי מערכת הביטחון ואכיפת החוק: "משרתי מערכת הביטחון, אכיפת החוק והשירות הציבורי בישראל הם משרתי הממלכה, לא המלך. אבוי למי שישחית את סמכותו ותפקידו עבור שיקולים פוליטיים. במצוקתם, הליכוד ונתניהו מנסים לבצע פוגרום בדמוקרטיה ובשלטון החוק. הם מנסים לגרור את כולנו למשבר חוקתי מסוכן. לצערנו, לא בפעם הראשונה".

משרתי מערכת הביטחון, אכיפת החוק והשירות הציבורי בישראל הם משרתי הממלכה, לא המלך.

אבוי למי שישחית את סמכותו ותפקידו עבור שיקולים פוליטיים. במצוקתם, הליכוד ונתניהו מנסים לבצע פוגרום בדמוקרטיה ובשלטון החוק.

הם מנסים לגרור את כולנו למשבר חוקתי מסוכן.

לצערנו, לא בפעם הראשונה.

זו… — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 3, 2026