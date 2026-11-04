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פוליטי מדיני

ועדת הבחירות אישרה את התוצאות, נציגי הקואליציה נמנעו או התנגדו

נציגי 'עוצמה יהודית' הצביעו נגד אישור תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 | ח"כ עמית הלוי, מנציגי הליכוד בוועדה, התפטר לפני ההצבעה: "אנו ניצבים בפני השתלטות של מדינות זרות וגורמי חוץ על הכנסת" | יו"ר הוועדה השופט סולברג: "את המוסכמה של כיבוד התוצאות קל לשבור וקשה לתקן"

יו"ר ועדת הבחירות והמשנה לנשיא העליון נעם סולברג (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
יו"ר ועדת הבחירות והמשנה לנשיא העליון נעם סולברג (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
איתי גיל לב
איתי גיל לב
כתב
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עדכון אחרון: 04.11.2026 | 8:46
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ועדת הבחירות המרכזית אישרה היום (רביעי) את תוצאות הבחירות לכנסת ה-26. בהצבעה תמכו 15 חברים, התנגדו 2 ונמנעו 14. המתנגדים הם נציגי 'עוצמה יהודית', והנמנעים הם יתר נציגי הקואליציה.

יו"ר הוועדה השופט נועם סולברג: "החשדות שהועלו בנוגע להיבטים מסוימים בהליך הבחירות נבדקים, אך אין בהם כדי להטיל דופי בבחירות בכללותן". הוא הוסיף כי "תהפוכות פוליטיות, הפתעות ומחלוקות עזות לא הביאו מעולם לערעור המוסכמה הבסיסית שלפיה את תוצאות הבחירות יש לכבד. זהו משאב יקר מאוד של המדינה שלנו, שעלינו לנהוג בו בזהירות רבה. קל לשבור, קשה מאוד לתקן".

ח"כ עמית הלוי הודיע הבוקר על התפטרותו כנציג הליכוד מוועדת הבחירות המרכזית. הוא עשה זאת לאחר שוועדת הבחירות בראשות השופט נועם סולברג הודיעה כי היום יוגשו תוצאות הבחירות לנשיא המדינה ויפורסמו כדין, וכי בתום מבצע בקרה מקיף לא נמצאה פגיעה בטוהר הבחירות.

לדברי הלוי, "נוכח החלטתו של יו"ר הוועדה סולברג להביא את תוצאות הבחירות לאישור הוועדה, ולאור עמדת המפלגה להימנע בהצבעה ולא להתנגד לה, לא אוכל להצביע בניגוד לצו מצפוני ולביטחון המדינה". לטענתו, "אנו ניצבים בפני השתלטות של מדינות זרות וגורמי חוץ על הפרלמנט הישראלי למטרת חיסולה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – בחסות מערכת אכיפת החוק וגופי הביטחון".

ב'עוצמה יהודית' מסרו כי "לאחר שמספר גורמים פנו לעוצמה יהודית וביקשו לשקול הימנעות היום בהצבעה, נערך הבוקר דיון בראשות השר איתמר בן גביר והוחלט כי בעוצמה יהודית יצביעו נגד אישור התוצאות. לא נעשה שקר בנפשנו, הבחירות הוטו, התוצאות שקריות, מדינות זרות התערבו".

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