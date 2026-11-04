דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום רביעי כ"ד בחשון תשפ"ז 04.11.26
הרשמה ל"דבר היום"
24.9°תל אביב
  • 23.0°ירושלים
  • 24.9°תל אביב
  • 24.4°חיפה
  • 25.3°אשדוד
  • 27.1°באר שבע
  • 29.1°אילת
  • 27.1°טבריה
  • 21.7°צפת
  • 26.0°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
כלכלה

סמוטריץ' צמצם את הפחתת המס, מחיר הדלק יעלה ל-7.85 שקלים

שר האוצר סמוטריץ' האריך את הפחתת המס עד סוף נובמבר, אך צמצם אותה לחצי שקל לליטר במקום שקל לליטר

משאבת דלק (צילום אילוסטרציה: יוסי זמיר/פלאש90)
משאבת דלק (צילום אילוסטרציה: יוסי זמיר/פלאש90)
אמיתי פרץ
אמיתי פרץ
כתב תשתיות וסביבה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 04.11.2026 | 14:27
נושאים קשורים:

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יאריך את הפחתת המס על בנזין בחודש נוסף, והיא תחול עד סוף נובמבר, כך הודיע הבוקר (רביעי) משרד האוצר. עם זאת, הוא יצמצם את היקפה, כך שכעת מופחת מס בשווי חצי שקל מליטר דלק, במקום שקל שלם.

בשל כך מחיר ליטר בנזין בשירות עצמי יעלה בכ-50 אגורות, ויעמוד על 7.85 שקלים החל מחצות הלילה. על פי הודעת המשרד, הפחתת מס הבלו בסך 50 אגורות תימשך 26 ימים. בכך תצומצם קפיצת המחיר שהייתה צפויה לולא הוארך חלקית הצו: מחיר ליטר יעלה ב-50 אגורות במקום בשקל.

ב-6 בספטמבר הפחית סמוטריץ' את מס הבלו בכמחצית השקל, ובכך החזיר את מחירו של ליטר בנזין ל-7.75 שקלים. המחיר הזה עלה בחזרה במהירות עקב משבר האנרגיה העולמי. ההפחתה נקבעה אז לכחודשיים, עד 31 לאוקטובר, וספגה ביקורת מחלק מחברי האופוזיציה כ'שוחד בחירות'. באוקטובר חתם המשרד על צו נוסף, שהאריך את ההוזלה בארבע ימים עד ל-4 בנובמבר (היום), והגדיל את היקף ההוזלה לשקל שלם.

בעקבות עדכון סכום הבלו על בנזין, יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח: המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת יהיה 7.85 שקלים לליטר והתוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר. מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת באילת יעמוד על 6.65 שקלים לליטר, והתוספת בעד שירות מלא תעמוד על 22 אגורות לליטר.

משבר האנרגיה העולמי גורם להתייקרות

מס הבלו הוא מס מיוחד המוטל על הדלק ועל מספר מצומצם של מוצרים נוספים. הוא הרכיב הגדול ביותר במחירו של הדלק בישראל (כ-51% כשאינו מופחת), ומהווה הכנסה משמעותית של המדינה. הרכיבים המרכזיים הנוספים המשפיעים על מחירו של הדלק הם שער הדולר וכן ממוצע מחירי הדלקים במזרח הים התיכון.

הרכיב האחרון מושפע מאוד ממשבר האנרגיה העולמי הנובע מהמתיחות במיצרי הורמוז. עקב מתיחות זו, התייקרו במהירות מחירי הדלקים בחצי השנה האחרונה. התייקרות מהירה זו היא שהובילה את משרד האוצר לנסות ולמתנה על ידי שימוש בצווים שהוזילו את מחיר הדלק באופן זמני.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!