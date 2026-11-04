ואנס על המפלה בבחירות: "אחד הדברים שיחזירו אלינו מצביעים - שינוי היחסים עם ישראל"

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, התייחס היום (רביעי) להפסד הצורם של המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע שנערכו אתמול, בהן הדמוקרטים הבטיחו שליטה בקונגרס ובסנאט. ברשומה ברשת X סיפר ואנס על שיחותיו עם סוקרים שחזו פגיעה בהצבעה למפלגה הרפובליקנית מצד מצביעים שבחרו בנשיא דונלד טראמפ בבחירות 2024, שלדבריהם "כועסים" על מדיניות הממשל, ואחת הסיבות המרכזיות לכך היא היחסים עם מדינת ישראל.

ואנס הסביר שכשאחד מאותם סוקרים שאל את "המצביעים שנטשו" מה "יגרום להם לחזור לקבוצה שלנו" הם הציבו במקום הראשון את סיום המלחמה עם איראן, והתייחסו גם לצורך בשינוי מערכת היחסים עם ישראל. עוד ענו הנסקרים כי לו הממשל היה מתמקד ביוקר המחיה ובטיפול באינפלציה ו"שם את אמריקה במקום הראשון", ייתכן כי היו משתכנעים לחזור ולהצביע לרפובליקנים – עמדה שגם היא קוראת לצמצם את העיסוק של הממשל בסוגיות חוץ, דוגמת המזרח התיכון.

"הסיבה שהפסדנו היא המלחמה. הנשיא עצמו אמר זאת אמש", המשיך ואנס. "אם אתם רוצים לטעון שזה היה שווה את זה, שהפסד הסנאט לשש השנים הבאות היה שווה את זה, אז תעשו זאת. תטענו שזו הייתה עלות משתלמת לשלם. מסכים או לא מסכים, לפחות זה כנה. אבל כולם יודעים למה הפסדנו. וכל שיחה כנה על לאן אנחנו הולכים מכאן חייבת להתחיל שם".