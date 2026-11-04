דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום רביעי כ"ד בחשון תשפ"ז 04.11.26
הרשמה ל"דבר היום"
21.1°תל אביב
  • 15.9°ירושלים
  • 21.1°תל אביב
  • 20.5°חיפה
  • 21.5°אשדוד
  • 19.8°באר שבע
  • 24.6°אילת
  • 20.9°טבריה
  • 15.8°צפת
  • 21.6°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
בעולם

ואנס על המפלה בבחירות: "אחד הדברים שיחזירו אלינו מצביעים - שינוי היחסים עם ישראל"

ברשומה ברשת X נוכח תוצאות בחירות האמצע כתב סגן נשיא ארה"ב על שיחותיו עם סוקרי הבחירות שטענו ש"הרבה ממי שהצביע לטראמפ ב-2024 כועס" והסיבות המרכזיות שמנו היו: המלחמה באיראן, יוקר המחיה, הצורך להציב את אמריקה ראשונה ולשנות את היחס לישראל

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס במסיבת עיתונאים בבית הלבן (צילום ארכיון: REUTERS/Eric Lee)
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס במסיבת עיתונאים בבית הלבן (צילום ארכיון: REUTERS/Eric Lee)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 04.11.2026 | 18:24
נושאים קשורים:

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, התייחס היום (רביעי) להפסד הצורם של המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע שנערכו אתמול, בהן הדמוקרטים הבטיחו שליטה בקונגרס ובסנאט. ברשומה ברשת X סיפר ואנס על שיחותיו עם סוקרים שחזו פגיעה בהצבעה למפלגה הרפובליקנית מצד מצביעים שבחרו בנשיא דונלד טראמפ בבחירות 2024, שלדבריהם "כועסים" על מדיניות הממשל, ואחת הסיבות המרכזיות לכך היא היחסים עם מדינת ישראל.

ואנס הסביר שכשאחד מאותם סוקרים שאל את "המצביעים שנטשו" מה "יגרום להם לחזור לקבוצה שלנו" הם הציבו במקום הראשון את סיום המלחמה עם איראן, והתייחסו גם לצורך בשינוי מערכת היחסים עם ישראל. עוד ענו הנסקרים כי לו הממשל היה מתמקד ביוקר המחיה ובטיפול באינפלציה ו"שם את אמריקה במקום הראשון", ייתכן כי היו משתכנעים לחזור ולהצביע לרפובליקנים – עמדה שגם היא קוראת לצמצם את העיסוק של הממשל בסוגיות חוץ, דוגמת המזרח התיכון.

"הסיבה שהפסדנו היא המלחמה. הנשיא עצמו אמר זאת אמש", המשיך ואנס. "אם אתם רוצים לטעון שזה היה שווה את זה, שהפסד הסנאט לשש השנים הבאות היה שווה את זה, אז תעשו זאת. תטענו שזו הייתה עלות משתלמת לשלם. מסכים או לא מסכים, לפחות זה כנה. אבל כולם יודעים למה הפסדנו. וכל שיחה כנה על לאן אנחנו הולכים מכאן חייבת להתחיל שם".

תגיות:
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!