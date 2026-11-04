לאחר העימות סביב פרשת ההתערבות בבחירות: היועמ"שית וראש השב"כ נפגשו

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה וראש השב"כ דוד זיני נפגשו היום (רביעי) במטה השב"כ לפגישת עבודה ממושכת, כך פורסם הערב בחדשות 13. הפגישה התקיימה בעקבות התערבות הנשיא יצחק הרצוג, על רקע העימות החריג בין השניים סביב חקירת החשדות להתערבות זרה בבחירות. במהלך הפגישה הם דנו גם בחילוקי הדעות ביניהם.

אתמול סירבה בהרב מיארה לבקשתו של זיני לחקור באזהרה את יו"ר רע"מ מנסור עבאס, יו"ר תע"ל אחמד טיבי ויו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, לטענתה עקב היעדר ראיות. חקירתו של איימן עודה הותרה עקב קיומן של ראיות. בהודעתה הבהירה היועצת המשפטית: "באופן חריג ביותר, ולאור פרסומים שגויים, היועצת המשפטית לממשלה מבקשת להבהיר כי במדינת חוק לא ניתן לחקור אזרחים או נבחרי ציבור ללא ראיות המצדיקות זאת. כל מי שצריך להיחקר – ייחקר, אך לא ייחקרו אנשים ללא בסיס ראייתי". בהרב-מיארה הוסיפה כי השב״כ אינו מעביר את חומרי החקירה שנאספו, ומעכב את הטיפול בנושא.