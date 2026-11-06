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עבודה

ועד עובדי רשות שדות התעופה שוקל לרכוש את ארקיע כדי לשפר את הפנסיה של העובדים

הוועד בוחן את היתכנות הרכישה, שעלותה המוערכת 45–50 מיליון ש"ח, ובהמשך צפוי להיפגש עם בעלי החברה | בקרן הפנסיה של עובדי הרשות כ-4 מיליארד שקל | המהלך יהיה כפוף לאישור העובדים, ובוועד מבהירים כי אין בכוונתם לפגוע באחזקות עובדי ארקיע

מטוסי ארקיע בנתב"ג (צילום ארכיון: משה שי/פלאש 90)
מטוסי ארקיע בנתב"ג (צילום ארכיון: משה שי/פלאש 90)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
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עדכון אחרון: 06.11.2026 | 12:33
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ועד עובדי רשות שדות התעופה הודיע היום (שישי) כי הוא שוקל לרכוש את חברת התעופה ארקיע. בשלב זה נערכת בדיקת היתכנות לקראת קבלת החלטה, ובהמשך צפויים נציגי הוועד להיפגש עם בעלי החברה. המהלך, אם יוחלט לקדמו, יהיה כפוף להצבעה של כלל העובדים על הרכישה.

מטרת הרכישה ששוקל הוועד היא להשביח את כספי הפנסיה של עובדי רשות שדות התעופה. עלות הרכישה המוערכת היא כ-45–50 מיליון שקל, ובקרן הפנסיה הייעודית של עובדי הרשות כ-4 מיליארד שקל.

עובדי ארקיע, המחזיקים במשותף ב-22.5% ממניות החברה, הפגינו השבוע בתל אביב מול משרדיה במחאה על כוונת בעלי השליטה, האחים ג'ו, רפי ואבי נקש, לדלל את אחזקותיהם לאפס כתנאי להזרמת כספים הדרושים לחברה.

בוועד עובדי רשות שדות התעופה הבהירו כי אין בכוונתם לפגוע באחזקות עובדי ארקיע. עוד הדגישו כי טרם התקבלה החלטה על הרכישה, וכי המהלך נמצא בשלבי בדיקה ראשוניים בלבד.

 

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