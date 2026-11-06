החשד להתערבות זרה בבחירות: הוצגו ראיות להעברת מאות אלפי ש"ח, אך השימוש בכסף טרם התברר

חוקרי השב"כ הציגו למשטרה ולפרקליטות מידע על העברות כספים בסך מאות אלפי שקלים, שעל פי החשד הגיעו ממקורות זרים במסגרת ניסיונות להשפיע על הבחירות לכנסת ה-26. עם זאת, החוקרים טרם הצליחו לקבוע כיצד נעשה שימוש בכספים. כך פורסם היום (שישי) בכאן חדשות ברשת ב', בדיווח של רועי ינובסקי.

לפי הדיווח, החומר שהוצג בפגישה הראשונה של צוות החקירה המשותף אינו תואם בשלב זה את היקף הפעילות שתואר במידע המודיעיני שהעביר השב"כ לוועדת הבחירות המרכזית בתחילת השבוע. באותו מידע הועלו חשדות להעברת סכומי כסף גדולים ממקורות זרים, במסגרת פעילות מאורגנת שעשויה הייתה לערב אלפי בני אדם ברחבי הארץ.

עם זאת, גורמי ביטחון מסרו לכאן חדשות כי בימים הקרובים צפוי לעבור לצוות החקירה מידע מודיעיני נוסף, המתייחס להעברות כספים בהיקף של מיליוני שקלים. לפיכך, היקף הממצאים שהוצגו עד כה אינו בהכרח משקף את כלל החומרים שבידי השב"כ, והחקירה נמשכת.

סוגיה נוספת שנבחנת במסגרת החקירה היא השימוש בכרטיסי תדלוק במהלך מערכת הבחירות. לפי הדיווח, בירור שנערך מול חברות הדלק לא העלה עד כה רכישות בהיקפים חריגים ביחס למערכות בחירות קודמות. החברות הסבירו כי רכישת כרטיסי דלק בידי מפלגות היא נוהג המתקיים גם במערכות בחירות אחרות.

למרות זאת, החוקרים בודקים אם נעשה בכרטיסים שימוש בניגוד לחוק, בין היתר באמצעות הענקתם כטובת הנאה למצביעים. בשלב זה לא נמצא קשר בין החשד למימון זר לבין חלוקת כרטיסי התדלוק, ושתי הסוגיות נבדקות בנפרד.

כפי שפורסם ב'דבר', אתמול נפגשו לראשונה נציגי השב"כ, המשטרה והפרקליטות לצורך תיאום המשך החקירה, לאחר מחלוקות בין הגופים על סמכויות החקירה ועל העברת החומרים המודיעיניים. הבוקר דווח כי ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, הורה לשוטרים שלא להעביר מידע לשב"כ או להיענות לבקשות סיוע הנוגעות לפרשה ללא אישורו.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, שהורה לחקור את החשדות, הבהיר בתחילת השבוע כי המידע שהוצג לו אינו מערער את תוצאות הבחירות בכללותן. ביום רביעי אישרה ועדת הבחירות את התוצאות הרשמיות והעבירה אותן לנשיא המדינה יצחק הרצוג. החקירה נמשכת, ועד כה לא נקבע כי החשדות למימון זר הביאו להטיית תוצאות ההצבעה.