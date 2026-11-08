כ-3 טונות בשר משחיטה לא חוקית נתפסו ברפת בצפון

כ-3 טונות בשר שמקורו בשחיטה לא חוקית נתפסו ברפת ביישוב מועאוויה שבצפון הארץ, במהלך ביקורת שערכו מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאות וביטחון המזון. הבשר, שנשחט מחוץ לבית מטבחיים וללא פיקוח וטרינרי, הועבר להשמדה, ובעל הרפת יוזמן לחקירה.

הביקורת נערכה במסגרת מבצע אכיפה לאומי בהובלת מחוז חוף, מרחב מנשה, במשטרת ישראל. במקררי הרפת נמצאו 34 טבחות צאן וחמש טבחות בקר שנשחטו ב"שחיטה שחורה", ללא הבדיקות והפיקוח הווטרינרי הנדרשים על פי חוק.

במשרד החקלאות מזהירים כי בשר שמקורו בשחיטה לא מפוקחת עלול לסכן את בריאות הציבור. בהיעדר בדיקות וטרינריות, לא ניתן לוודא שבעלי החיים היו בריאים בעת שחיטתם ושהבשר ראוי למאכל אדם. בשל הסיכון הבריאותי הוחלט להעביר את כל הבשר שנתפס להשמדה.

משה אחרק, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאות וביטחון המזון, מסר: "שחיטה שחורה מסכנת את בריאות הציבור. בהיעדר פיקוח וטרינרי, אין דרך לוודא שהבשר ראוי למאכל אדם. אנחנו פועלים לאיתור הבשר ולמניעת הגעתו לצלחת של הציבור. הבשר שנתפס הועבר להשמדה, ונמשיך לפעול בשיתוף כלל גורמי האכיפה נגד תופעה מסוכנת זו".

במשרד החקלאות קוראים לציבור להקפיד על רכישת בשר ממקורות מורשים בלבד, הנמצאים תחת פיקוח וטרינרי.