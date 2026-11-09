בג"ץ אישר: ממוני בטיחות יידרשו באתרי בנייה עם לפחות 50 עובדים

בג"ץ דחה היום (שני) את עתירת התאחדות הקבלנים בוני הארץ נגד דרישת משרד העבודה למינוי ממונה בטיחות בכל אתר בנייה גדול שבו מועסקים יותר מ-50 עובדים, ובכל חברה קבלנית גדולה (בסיווג ג-5). עם זאת, משרד העבודה הודיע כי ידחה את תחילת האכיפה בעניין בשנה, לאוקטובר 2027.

בפסק הדין הבהיר בג"ץ כי המחלוקת בעיקרה מתייחסת לאתרים שגודלם בין 50 ל-100 עובדים, שכן לשון התקנות קובעת כבר כיום חובה למינוי ממונה בטיחות בכל אתר המעסיק יותר מ-100 עובדים. עוד הבהיר כי התקנות מקנות למפקחי העבודה סמכויות רחבות להטיל חובה למינוי ממונים גם בכל אתר אחר שבו הסיכונים מצדיקים זאת, על פי שיקול דעתם.

ממוני הבטיחות הם אנשי מקצוע מוסמכים מטעם משרד העבודה, שתפקידם המרכזי הוא לייעץ לקבלן המבצע ולמנהל העבודה בנוגע לשמירה על חיי העובדים, בריאותם התעסוקתית ומניעת תאונות עבודה. הם אמונים בין היתר על כתיבת תוכנית הבטיחות באתר, על איתור וניהול סיכונים ועל תחקור תאונות ואירועי כמעט ונפגע. הממונים מועסקים על פי חוק בידי חברות הבנייה. הם אחראים לרוב על מספר אתרים בו זמנית, ומבקרים בכל אחד מהם מדי פעם.

עד היום היו ממוני הבטיחות בגדר תפקיד ייעוצי בלבד לחברות הבנייה. תקנות הבטיחות החדשות באתרי הבנייה שנכנסו בחודש שעבר לתוקפן, הטילו עליהם לראשונה אחריות פלילית וחובת דיווח למפקחי משרד העבודה, במקרים בהם נאלצו לעצור את העבודה בשל הפרות שונות של תקנות הבטיחות. השופט אלכס שטיין דן לאחרונה גם בעתירה של לשכת ממוני הבטיחות נגד החובות החדשות, אך הבהיר כי בכוונתו לדחות את עתירתם.

השופט שטיין: לא נתערב בשיקול הדעת של מינהל הבטיחות

עתירת הקבלנים הוגשה בתגובה להודעה שפרסם במרץ האחרון חזי שוורצמן, מפקח העבודה הראשי וראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה. שוורצמן כתב כי קיימת חובה למנות ממוני הבטיחות באתרים גדולים והוסיף כי בכוונת המינהל להתחיל לאכוף אותה באופן מיידי. באפריל עתרו הקבלנים לבג"ץ נגד ההחלטה וטענו כי מדובר בהרחבה קיצונית של הרגולציה, שאינה נתמכת בנתונים או ניתוח סיכונים.

השופט שטיין, שהיה בהרכב לצד השופטים יחיאל כשר ורות רונן אך כתב את פסק הדין לבדו, הבהיר כי אין בכוונתו להתערב בשיקול דעתו המקצועית של מינהל הבטיחות בנושא זה. עם זאת, הוא ציין כי בדיון הסכים מינהל הבטיחות להצעת בית המשפט לדחות את תחילת האכיפה בשנה.

כשתסתיים תקופת הקפאת האכיפה, הוסיף שטיין, ככל שיהיה בכך צורך, חזקה על מינהל הבטיחות שיישמע את טענות הקבלנים "בלב פתוח ובנפש חפצה, ולו לפנים משורת הדין". עם זאת, חידד כי אין בפסק הדין לגרוע מסמכות המינהל לחייב כבר עתה כל אתר או חברה במינוי ממונה בטיחות.

'הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה': הדחייה באכיפה פוגעת בבטיחות העובדים

'הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה' בירכה על דחיית העתירה, אך הצרה על הדחייה באכיפת החובה, שלטענתה פוגעת בבטיחות העובדים באתרי הבנייה. "לא זו בלבד שהחובה החוקית למנות ממונה בטיחות בכל מפעל שבו מועסקים יותר מ-50 עובדים חלה משפטית גם על אתרי בנייה, כפי שקבע בית המשפט, אלא שההכרח והצורך בה חל באתרי בנייה מקל וחומר. כידוע לכל, אתרי בנייה הם מקומות העבודה המסוכנים ביותר שבנמצא ומספר ושיעור ההרוגים בהם הוא פי כמה מכל ענף תעסוקה אחר. כך, מתחילת שנה זו ועד עתה נהרגו 38 עובדים בתאונות עבודה באתרי בנייה ובנוסף לכך אלפי פצועים".