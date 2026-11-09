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בעולם

טראמפ הביע ספק בכשרות בחירות האמצע, בניגוד להתבטאויות קודמות שלו

נשיא ארה"ב רמז שהמכשירים שבעזרתם נעשתה ההצבעה שימשו להטיית התוצאות - זאת בשונה מהצהרתו ביום הבחירות, אז אמר שיקבל את התוצאות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: shutterstock)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: shutterstock)
אוריאל לוי
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
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עדכון אחרון: 09.11.2026 | 17:54
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נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע ספק בכשרות בחירות האמצע בארה"ב. בפוסט שפרסם היום (שני) ברשת החברתית שלו TrueSocial, כתב: "האם מישהו באמת מאמין ש'הבחירות' היו הוגנות? איך הסקרים היו יכולים לטעות כל כך??" הוא רמז שהמכשירים שבעזרתם נעשתה ההצבעה שימשו להטיית התוצאות: "זה הכול קשור למכונות, שחשובות יותר מהמצביע".

הרטוריקה הנוכחית של טראמפ שונה מהאופן שבו התבטא ביום רביעי האחרון, אחרי שהתברר הניצחון הגדול של המפלגה הדמוקרטית. טראמפ אמר אז ל'ניו יורק טיימס' שיקבל את תוצאות הבחירות: "נעבוד עם הדמוקרטים, בטח נמצא משהו שיעבוד". בשיחה עם 'וול סטריט ג'ורנל' באותו היום הודה טראמפ כי המלחמה באיראן והעלייה במחירי הנפט שהביאה היו מהגורמים לכישלון הרפובליקני בבחירות: "זה היה חלק מזה".

עם זאת, לקראת הבחירות טראמפ הכין את הקרקע לערעור אפשרי על התוצאות, כפי שעשה במירוצי בחירות קודמים. שבוע לפני יום הבחירות, כשכתב שאל אותו אם יקבל את התוצאות, הוא השיב: "אקבל אותן אם הבחירות יהיו הוגנות",

תגיות:
פעמון

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