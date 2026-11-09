צרפת מאשימה את משמרות המהפכה במתקפת הסייבר על מאות סופרמרקטים

צרפת האשימה היום (שני) את משמרות המהפכה של איראן באחריות למתקפת הסייבר שפגעה במקררים ובמקפיאים מסחריים ביותר מ-700 סופרמרקטים ברחבי המדינה בחודש שעבר, וגרמה להשמדת כמויות גדולות של מזון ולשריפות בחלק מהחנויות. שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, הודיע כי שגריר איראן זומן לשיחת מחאה וכי צרפת תפעל להטלת סנקציות נוספות של האיחוד האירופי על האחראים למתקפה.

"אני יכול לאשר שהאחריות למתקפה הזאת מוטלת על משמרות המהפכה של הרפובליקה האסלאמית של איראן", אמר בארו לעיתונאים. הוא הגדיר את המתקפה "חסרת תקדים בהיקפה ובמידת התוקפנות שלה", והדגיש כי מדובר במתקפת הסייבר הרחבה הראשונה שבוצעה במטרה לחבל בתשתיות בשטח צרפת.

המתקפה התרחשה בלילה שבין 11 ל-12 באוקטובר, כאשר האקרים חדרו מרחוק למערכות הבקרה של מקררים ומקפיאים ברשתות שיווק בצרפת, והעלו את הטמפרטורה בחלק מהמתקנים עד ל-50 מעלות צלזיוס. בעקבות זאת הושלכו כמויות גדולות של מזון שהתקלקל, ובחלק מהחנויות אף פרצו שריפות. על פי הודעת משרד החוץ הצרפתי, היקף הנזק נאמד בעשרות מיליוני אירו.

משרד החוץ הצרפתי ייחס את המתקפה ליחידת הסייבר ההתקפי האיראנית "שהיד כאווה", הפועלת במסגרת מרכז הסייבר והאלקטרוניקה של משמרות המהפכה. התביעה בפריז הודיעה על פתיחת חקירה נגד ראש היחידה ושניים מסגניו, וביקשה להוציא נגדם צווי מעצר בין-לאומיים.

בהודעת משרד החוץ הצרפתי נאמר כי המתקפות הן "בלתי מוצדקות ובלתי נסלחות", וכי הן פוגעות באינטרסים הלאומיים של צרפת ובביטחון אזרחיה. עוד נמסר כי צרפת תפעל עם שותפותיה באיחוד האירופי להטלת סנקציות על גורמים איראניים המעורבים בפעילות סייבר עוינת, ושומרת לעצמה את הזכות לנקוט צעדי תגובה נוספים.

על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, המתקפה התאפשרה בין היתר בשל חולשות אבטחה במערכות קירור ישנות ובציוד שהופעל באמצעות תוכנה שלא עודכנה. בתחילת החודש התרחשה מתקפת סייבר דומה ביותר מ-100 אתרים נוספים באירופה, לרבות מתקני קירור ששימשו בנקי דם בצרפת. העובדים נאלצו להעביר חלק ממנות הדם למתקני אחסון חלופיים. הרשויות טרם קבעו אם המתקפה הנוספת קשורה למתקפה באוקטובר.

בדוח שפרסמו היום רשויות הסייבר בצרפת יוחסו לגורמים הקשורים למשמרות המהפכה גם פעולות סייבר קודמות נגד אינטרסים צרפתיים, ובהן מתקפות נגד השבועון הסאטירי "שרלי הבדו" ב-2023 ונגד חברה צרפתית בתחום מערכות התצוגה במהלך ההיערכות לאולימפיאדת פריז ב-2024.

דוחות בצרפת ובאיחוד האירופי: גורמים זרים ניסו להשפיע על השיח סביב המחאות

בתוך כך, דוח פנימי של האיחוד האירופי שנחשף היום ברויטרס מצא כי רשת רוסית סמויה ניסתה לנצל את המהומות שפרצו בצרפת בחודש שעבר כדי להפיץ מידע כוזב, להאשים מהגרים באלימות ולהציג את הממשלה כמי שאיבדה שליטה במדינה.

על פי הדוח, רשת המכונה "מבצע עומס יתר" (Operation Overload) הפיצה סרטונים שהתחזו לדיווחים של כלי תקשורת מערביים. חלקם כללו טענות כוזבות שלפיהן מהגרים אנסו מפגינים, או שמתקפות טרור עומדות להתרחש במדינה. בדוח צוין כי לא נמצאו ראיות לכך שגורמים זרים יזמו את המחאות או הביאו להסלמתן, אלא שניסו לנצל את האירועים לצורכיהם.

דוח פנימי נוסף של משרד החוץ הצרפתי, שנחשף גם הוא ברויטרס, מצא כי חשבונות ברשתות החברתיות הקשורים לגורמים ישראליים ולתנועת MAGA בארצות הברית קידמו מסרים שקשרו את המהומות להגירה ולאסלאם הקיצוני, במקום ליוקר המחיה ולמחאה על מצב השירותים הציבוריים.

על פי הדוח הצרפתי, עשרת הפוסטים הנצפים ביותר ברשת X שפורסמו בין 16 ל-18 באוקטובר על ידי חשבונות המזוהים עם גורמים ישראליים, ובהם גורמים רשמיים, כלי תקשורת ומשפיענים, צברו יותר מ-35 מיליון צפיות. עשרת הפוסטים המובילים מחשבונות המזוהים עם תנועת MAGA צברו יותר מ-49 מיליון צפיות, לעומת 2.8 מיליון צפיות בעשרת הפוסטים המובילים מחשבונות פרו-רוסיים.

ברויטרס הדגישו כי לא הצליחו לאמת באופן עצמאי את ממצאי הדוחות. משרד ראש הממשלה ומשרד החוץ בישראל לא השיבו לבקשות התגובה של הסוכנות.