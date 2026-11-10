יו"ר הכנסת אוחנה בהשבעת הכנסת: "אין לשתף פעולה עם מי שמעליל עלילות דם על לוחמינו"

ישיבת המליאה הראשונה של הכנסת ה-26 נפתחה היום (שלישי) בטקס הצהרת אמונים של חברי הכנסת. נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח את הישיבה לפני שהעביר לח"כ אמיר אוחנה את ניהול הכנסת. בנאומו אמר לחברי הכנסת: "העם שבחר בכם צמא לשגרה, ביטחון ושלווה". הרצוג קרא להם "להושיט יד לפשרה" ולהימנע מבחירות חוזרות, והוסיף: "עלינו להפוך כל אבן, לחקור ולהבין כיצד אירע אסון שבעה באוקטובר ולהפיק לקחים ומסקנות".

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה אמר בנאום פתיחת הישיבה: "הכנסת הזאת טומנת בחובה הזדמנות גדולה, הזדמנות לאחדות", והוסיף: "ברור שחמאס הוא ארגון טרור, עם או בלי מס שפתיים כחלק ממשא ומתן פוליטי. מי שלחמו בטרור שכם אל שכם בשדה הקרב צריכים לפעול יחד גם בהנהגה הלאומית. את ארגוני הטרור יש להשמיד, ואין לשתף פעולה עם מי שמעליל עלילות דם על לוחמינו וקורא לעם היהודי פולש בארצו".

לכנסת ה-26 מושבעים 46 חברי כנסת חדשים, בהם 33 נשים – שיא בתולדות הכנסת. תשעה חברי כנסת שכלו קרוב משפחה ב-7 באוקטובר ובמלחמת חרבות ברזל.

מוקדם יותר התקיימו ישיבות סיעה ראשונות לכהונה. יו"ר רע"ם מנסור עבאס אמר לאחר שדווח ב-ynet כי הביע נכונות להכיר בחמאס כארגון טרור: "קיבלתי איומים מארגוני פשיעה, מיהודים, מפלסטינים – רק תבחר". יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בישיבת סיעתו: "בבחירות הצגנו מודל מקסימליסטי לחוק הגיוס, אך המציאות הפוליטית שנוצרה שונה מזו שקיווינו לה"