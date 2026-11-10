לראשונה בישראל: חברה בינלאומית קיבלה רישיון להקמת בנק

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, הודיע היום (שלישי) על הקמת בנק חדש בשם "בנק רבולוט ישראל (בהקמה)" מקבוצת רבולוט (Revolut) העולמית.

הנגיד העניק לניקולאי סטורונסקי, בעל השליטה בחברה הבינלאומית, רישיון מותנה להקמת בנק והיתר לשליטה בו. זה הרישיון השלישי שניתן לטובת הקמה של בנק חדש בישראל מאז 2019, לאחר שבמשך 40 שנה לא נוסדו כלל בנקים חדשים.

רבולוט היא חברת פיננסים שפועלת בארבעים מדינות בעולם. מתן הרישיון הוא תוצאה של ניסיונות הנגיד מאז 2022 לגוון את ענף הבנקאות הריכוזי במדינה. חמשת הבנקים הגדולים (פועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי טפחות והבינלאומי) מחזיקים בכ-99% מהנכסים במערכת הבנקאית; ושלושת הגדולים – פועלים, לאומי ודיסקונט – מחזיקים יחדיו ב-72% מהנכסים.

התוצאה של היעדר התחרות הייתה זינוק של יותר מ-100% ברווחי הבנקים בתוך שנים ספורות. רווחי הבנקים בשנה שעברה הסתכמו בכ-32 מיליארד שקלים, וזאת לאחר החזרה של חלק מהרווחים בשל רווחיות עודפת. יחד ריבית בנק ישראל הגבוהה תרמה אף היא לכוחם של הבנקים שעיקר הרווחים שרשמו נבע מפערי הריבית בין הלוואות לפיקדונות.

בהודעת בנק ישראל נכתב כי חברת רבולוט תוכל להשלים את ההיערכות הנדרשת ברגולציה, בטכנולוגיה ובתפעול, וכי הפיקוח על הבנקים ימשיך ללוות את הקמת הבנק ולהסיר את המגבלות שמוטלות על הרישיון המותנה, כשהדבר יתאפשר.

"בשלהי שנת 2022 הלכתי לפגוש את ראשי Revoult בלונדון, כשעוד הייתה חברה קטנה יחסית, במטרה לשכנע אותם להיכנס לשוק הבנקאות בישראל, והשלמת הליך הבחינה למתן רישיון הבנק היום מהווה סגירת מעגל", אמר הנגיד. "לאורך השנים התבטאתי רבות כי דרך המלך להגברת התחרות היא בהכנסת שחקנים נוספים לענף, ובנק ישראל פעל להסרת חסמי כניסה עבורם שחקנים חדשים. מתן הרישיון המותנה לרבולוט משקף את הצלחת הצעדים האלה". ירון הוסיף כי בנק ישראל מנהל תהליכים דומים עם חברות נוספות.

יו"ר בנק רבולוט ישראל (בהקמה) ד"ר שמואל (מולי) בן צבי אמר: "אנו מודים לבנק ישראל על הליווי המקצועי והענייני שהביא אותנו לאבן דרך חשובה זו. בבואנו להיכנס לשוק המקומי אנו נשענים על הניסיון הבינלאומי, החדשנות והיכולות המוכחות של Revolut, ומתאימים אותם לשוק הישראלי במטרה ליצור הצעת ערך משמעותית ואטרקטיבית ללקוחות בישראל".