אתר המיחזור וההטמנה החדש 'ברק' יתחיל לפעול בסוף נובמבר

אתר המיחזור וההטמנה החדש 'ברק' במחנה ג'למה יתחיל לפעול בסוף נובמבר, כך הודיע היום (שלישי) המשרד להגנת הסביבה. על פי הודעת המשרד, האתר הסמוך למחלף שער העמקים, ישרת את העיר חיפה ואת רשויות אשכול המפרץ, הוקם בהשקעה של 54 מיליון שקלים, 17 מיליון שקלים מתוכם הגיעו מהמשרד.

האתר שנמצא בשלבי הקמה אחרונים צפוי להכיל נפח של מיליון קוב (מ"ק) פסולת. הוא יופעל וינוהל על ידי אשכול ערים המפרץ. "אנו ממשיכים במהפכת הפסולת ובתמיכה בהקמת אתרי קצה לטיפול בזרמי הפסולת השונים בישראל", אמרה השרה להגנת הסביבה עידית סילמן. "אתר ׳ברק׳ ישמש לפסולת בניין ופסולת גושית וייתן מענה לטיפול נכון בפסולת".

מצוקת מקום

פתיחת האתר מגיעה על רקע מצוקת מקום קשה באתרי ההטמנה בארץ, רבים מהם נמצאים על סף מילוי. בדו"ח מבקר המדינה מיולי 2025 נכתב כי בתחילת 2025 יתרות נפח ההטמנה של ישראל היו כ-7.67 מ"ק, ובשנים האחרונות נפח ההטמנה הוא כ-4 עד 4.5 מיליון מ"ק בשנה.

כמו כן, הזהיר הדו"ח שאתר ההטמנה אפעה אחראי על כמעט מחצית מיכולת ההטמנה של ישראל – מה שמייצר עומס גדול על האתר. באוקטובר האחרון קרס תא התשטיפים (מתקן הנדסי אטום באתרי הטמנת פסולת, המיועד לקלוט, לאגור ולטפל בנוזלים המזוהמים המחלחלים מתוך ערמות האשפה) בתא ההטמנה מספר 7 באתר אפעה, וגרם לזיהום חמור. על פי הודעת המטמנה, הקריסה קרתה לאחר תקופה ארוכה שבה המתקן קולט בכל יום יותר מ-10,000 טונות של פסולת – כפול מהכמות שעבורה תוכנן. יתרה מכך, המתקן פעל כבר אז, לדברי המפעילות, על יותר מ-90% מיכולת ההכלה שלו.

המצב מייצר גם פקקים של משאיות זבל בכניסה לאתר. בשל הפקקים, נהגי ההובלה הכריזו ב-2025 על שביתה נרחבת ואיימו להשבית את איסוף הזבל בכל רחבי גוש דן. מאז נעשתה התקדמות מועטה בנושא.

לא ברור עד כמה אתר קטן בהיקף של כמיליון מ"ק מסוגל לפתור את הבעיה. העומס המתמשך על אתרי ההטמנה גורר התייקרות בעלויות שירותי פינוי הפסולת שמגולגלות לרשויות המקומיות. העלייה במחירים מוביל לחלק מהרשויות החלשות יותר, בעיקר במגזר הערבי, לשכור את שירותיהן של חברות הובלה זולות מאוד שפעמים רבות קשורות לארגוני פשיעה, או משתמשות באמצעים של שריפת פסולת כדי להוזיל עלויות. תופעה זו זכתה, במשך כהונתה של השרה סילמן לכינוי "טרור סביבתי", אך משקפת דווקא אוזלת יד של המשרד במציאת פתרונות נוספים לבעיית ההטמנה.