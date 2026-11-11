ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה ברותם אמפרט

ההסתדרות הכריזה היום (רביעי) על סכסוך עבודה בחברת רותם אמפרט נגב, הפועלת תחת ICL. סכסוך העבודה יחול על 850 עובדי החברה.

בהסתדרות הצהירו שההכרזה מגיעה בשל כוונת ההנהלה לקדם באופן חד צדדי צעדי התייעלות ומהלכים להפחתת עלויות העבודה, שמאיימים לפגוע בשכרם ובתנאי העסקתם של העובדים. סיבה נוספת לדברי ההסתדרות היא מבוי סתום במשא ומתן על ההסכם הקיבוצי, לאחר שתוקפו של ההסכם הקיבוצי הקודם פג.

כעת, אומרים בהסתדרות, העובדים מעוניינים לנהל משא ומתן מואץ על תנאי העסקתם, ודורשים במסגרתו לשפר את תנאי העבודה והשכר – כולל "גשר" רטרואקטיבי שיפצה על הזמן שאבד בין ההסכמים. "ההסתדרות עומדת כחומה בצורה לצד עובדי רותם אמפרט נגב", אמר יו"ר איגוד עובדי המלונאות, הכימיה והחקלאות בהסתדרות, רום דביר, "הדרישות שלנו מוצדקות וראויות: חידוש הסכם קיבוצי, תוספות שכר ושמירה מלאה על הביטחון התעסוקתי. נמשיך ללוות את העובדים ולפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו עד להשגת הסכם הוגן שמיטיב עם העובדים".

ההסכם הקיבוצי הקודם, שהביא עימו שיפור תנאים והעלאות שכר עבור עובדי רותם אמפרט, הסתיים ב-31 ביולי 2026, והביא להישגים בתחום תנאי העבודה והשכר. כעת מבקשים העובדים להתאים שוב את מדרגות השכר, ובעיקר לדאוג לשכרם של העובדים הצעירים לעבוד במפעל.

"החלטת ההנהלה לנקוט צעדי התייעלות מקוממת, לאחר שנים של תוצאות מצוינות והישגים משמעותיים שהעובדים היו שותפים מרכזיים להם", אמר משה חדד, יו"ר מועצת העובדים במפעל. "המקצועיות, המסירות והעבודה הקשה של העובדים תרמו להצלחת המפעל ולהכנסותיו לאורך השנים. יש גבול לפער בין ההכרה בתרומת העובדים כשמציגים את ההישגים, לבין הנכונות לתגמל אותם כשמגיעים לשולחן המשא ומתן”.

סכסוך העבודה מגיע פחות מחודש לאחר שעובדי החברה עמדו לצד ההנהלה במאבק אחר, כשמאות מהם עלו לירושלים להפגין מול מנהל התכנון. ההפגנה נערכה במחאה על הארכה נוספת של הדיונים בהקמת בריכה להרחבתו של המפעל, לאחר שנים של דיונים.

העובדים קראו למנהל התכנון לדחות את ערעור של ארגון 'לובי 99' שביקש להעלות את הנושא לדיון גם בוועדה הארצית. לטענת העובדים, הערעור עלול להאריך את הדיונים בשנים נוספות ולפגוע ביכולת המפעל להתקיים מבחינה כלכלית.

מהנהלת המפעל לא נמסרה תגובה.