נקבע הרכב לוועדת הכספים הזמנית, שתכהן עד לכינון ממשלה חדשה

הרכב לוועדת הכספים הזמנית של הכנסת הנכנסת נקבע אתמול (רביעי). ההרכב הזמני יכהן עד להקמת ממשלה חדשה.

הוועדה המסדרת של הכנסת בראשות ח"כ רועי פולקמן ('ישר') קבעה כי בראש ועדת הכספים תעמוד הח"כית לירן אבישר בן חורין ('ביחד'), שתהיה האישה הראשונה לכהן בתפקיד זה. ככל שתמשיך בהרכבה הנוכחי, הוועדה תצטרך להתמודד עם ניהול שנת התקציב 2027 כתקציב המשכי ועשויה להתמודד גם עם סוגיות צבאיות ואזרחיות שיעלו בתקופה זו.

בוועדה יכהנו הח"כים יעקב ברדוגו, דוד פטר, טליק גואילי ואתי עטיה מהליכוד, אורית פרקש הכהן ושאול מרידור מ'ישר', אבישר בן חורין כיו"ר ונועם תיבון מ'ביחד', אחמד טיבי וחבר נוסף שזהותו לא ידועה מהרשימה המשותפת, נעמה לזימי ויאיא פינק מהדמוקרטים, אימאן חטיב יאסין מרע"ם, חמד עאמר מישראל ביתנו, יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, ינון אזולאי מש"ס, יעקב אשר מיהדות התורה וצביקה מור מהציונות הדתית. מתוך הרשימה, שמונה ח"כים כיהנו בוועדת הכספים בכנסת היוצאת. מבין אלה שהיו חברים בוועדה בכנסת האחרונה, יעקב אשר הוא היחידי שאינו ח"כ חדש.

בעלה של בן חורין מייעץ לבנקים וחברות פיננסים

יו"ר הוועדה אבישר בן חורין הייתה בעבר מנכ"לית משרד התקשורת, ניהלה את תוכנית' 'מסע' וניהלה צוות במנהלת תקומה. בשנים האחרונות ייעצה לקרן ההשקעות קיסטון.

בימים האחרונים עלו חששות ביחס לניגודי עניינים רבים שבהם היא לכאורה נמצאת בשל נישואיה לאיתי בן חורין, מבעלי משרד יחסי הציבור מהגדולים בישראל – 'בן חורין אלכסנדרוביץ'. המשרד מייעץ לחברות מהגדולות בישראל, ובפרט גם לבנקים וחברות פיננסים המפוקחות על ידי ועדת הכספים, בהם מזרחי טפחות, אלטשולר שחם, כאל וברינקס, לצד חברות מובילות נוספות במגזר העסקי. עוד מייצג המשרד את לשכת עורכי הדין בישראל, איגוד לשכות המסחר והתאחדות יועצי המשכנתאות.

התנועה לאיכות השלטון פנתה אתמול ליועמ"שית הכנסת, שגית אפיק, בבקשה לבדוק חששות לניגודי עניינים לקראת מינויה של אבישר בן חורין. תומר נאור, סמנכ"ל משפט ואסטרטגיה בתנועה: "כשמדובר בתפקיד כזה חשוב לבדוק את הזיקות ולהסדיר אותן מראש, למען הנראות ושיפור אמון הציבור. עצם קיומן של זיקות מקצועיות ועסקיות אינו מלמד בהכרח על ניגוד עניינים".

בתנועה טענו כי תחומי הפעילות של הקרן בה פעלה אבישר ולקוחות משרד הייעוץ של בעלה עשויים להיות מושפעים ישירות מההחלטות ומתהליכי החקיקה של ועדת הכספים. יו"ר הוועדה קובעת את סדר יומה, כך שניגוד העניינים עשוי להתבטא בקביעת סדרי העדיפויות ותזמון הדיונים מעבר להצבעה בפני עצמה.

אבישר בן חורין: מוכנה להחיל על עצמי את הכללים המחמירים ביותר

אבישר התייחסה אתמול לטענות כלפי הימצאותה בניגוד עניינים: "הלכות ניגודי העניינים שחלות בממשלה אינן חלות בכנסת, ועדיין אני אומרת, אני מוכנה להחיל על עצמי את הכללים המחמירים ביותר. אם יהיה עיסוק שלא אוכל לעסוק בו, אני לא אעסוק בו ואמנה מישהו אחר במקומי". לצד החשש מניגוד העניינים, למינויה היו גם תגובות אוהדות, בין היתר מכיוון שהיא אישה שמונתה להחליף את הח"כ לשעבר חנוך מילביצקי (הליכוד), החשוד באונס.