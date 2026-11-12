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כלכלה

אחרי פרשת הריגול: ג'נסן הואנג התפטר מתפקידו כמנכ"ל אנבידיה

הואנג יסיים להוביל את ענקית השבבים והבינה המלאכותית אחרי 33 שנים, לאחר שנחשף כי ניהל רומן עם מרגלת מטעם סין - ורומן נוסף עם מנהלת בכירה הכפופה לו, בניגוד לכללי האתיקה

ג'נסן הואנג, יוני 2026 (צילום: AP Photo/Jeffrey McWhorter)
ג'נסן הואנג, יוני 2026 (צילום: AP Photo/Jeffrey McWhorter)
יואל רוטשילד
יואל רוטשילד
כתב טכנולוגיה
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עדכון אחרון: 12.11.2026 | 16:08
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ענקית השבבים והבינה המלאכותית 'אנבידיה' הודיעה היום (חמישי) כי ג'נסן הואנג התפטר מתפקידו כמנכ"ל החברה. הואנג, אחד האנשים העשירים בעולם שהונו מוערך במאות מיליארדי דולרים, יסיים את תפקידו בניהול החברה שהקים אחרי 33 שנה.

הואנג הודה בפני דירקטוריון החברה שניהל רומן עם מי שהתבררה כמרגלית עבור סין, אליס הואנג (אין קשר משפחתי) כך פרסמה החברה מוקדם יותר השבוע. היום פורסם כי ניהל רומן נוסף עם אישה שהייתה כפופה לו בחברה, סגנית הנשיא לענייני בריאות קימברלי פאוול, זאת בניגוד לכללי האתיקה של החברה.

לפי הודעת החברה, קולט קרס, מנהלת כספים ראשית בחברה, מונתה למנכ"לית זמנית. קרס הצהירה כי "כוחה של נבידיה תמיד נבע מהאנשים שלה, ויחד עם צוות ההנהגה שלנו, אני מחויבת להמשיך ולבנות על היסודות יוצאי הדופן שג'נסן יצר במהלך 33 השנים האחרונות". מהחברה נמסר כי "הדירקטוריון החל בהליך איתור למנכ"ל קבוע, ויבחן מועמדים הן מתוך החברה והן מחוצה לה".

תגיות:
פעמון

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