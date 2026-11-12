אחרי פרשת הריגול: ג'נסן הואנג התפטר מתפקידו כמנכ"ל אנבידיה

ענקית השבבים והבינה המלאכותית 'אנבידיה' הודיעה היום (חמישי) כי ג'נסן הואנג התפטר מתפקידו כמנכ"ל החברה. הואנג, אחד האנשים העשירים בעולם שהונו מוערך במאות מיליארדי דולרים, יסיים את תפקידו בניהול החברה שהקים אחרי 33 שנה.

הואנג הודה בפני דירקטוריון החברה שניהל רומן עם מי שהתבררה כמרגלית עבור סין, אליס הואנג (אין קשר משפחתי) כך פרסמה החברה מוקדם יותר השבוע. היום פורסם כי ניהל רומן נוסף עם אישה שהייתה כפופה לו בחברה, סגנית הנשיא לענייני בריאות קימברלי פאוול, זאת בניגוד לכללי האתיקה של החברה.

לפי הודעת החברה, קולט קרס, מנהלת כספים ראשית בחברה, מונתה למנכ"לית זמנית. קרס הצהירה כי "כוחה של נבידיה תמיד נבע מהאנשים שלה, ויחד עם צוות ההנהגה שלנו, אני מחויבת להמשיך ולבנות על היסודות יוצאי הדופן שג'נסן יצר במהלך 33 השנים האחרונות". מהחברה נמסר כי "הדירקטוריון החל בהליך איתור למנכ"ל קבוע, ויבחן מועמדים הן מתוך החברה והן מחוצה לה".