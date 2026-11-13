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פוליטי מדיני

איזנקוט נגד המתקפות על החברה הערבית: "הניסיון להטיל בהם רפש כקבוצה הוא מעשה אנטי-ממלכתי"

פוסט שפרסם לקראת שבת, התייחס ח"כ גדי איזנקוט גם למאמצים להקמת ממשלת חירום בצל המתיחות מול איראן, וגיבה את ח"כ אליסף פרץ על רקע דברי אמו מרים פרץ. במקביל, תקף בחריפות את הקמפיין נגד חברי סיעתו ומשפחותיהם: "אין מקום להסתה ואיומים"

גדי איזנקוט (צילום: גילי יערי/פלאש90)
גדי איזנקוט (צילום: גילי יערי/פלאש90)
דבר
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עדכון אחרון: 13.11.2026 | 17:03
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ח״כ גדי איזנקוט, יו״ר מפלגת ישר! פרסם היום (שישי) לקראת כניסת שבת פוסט ברשת X ובו ציין כי "אזרחי ישראל הערבים הם חלק מהסיפור הישראלי. הניסיון לדחוק בהם ולהטיל בהם רפש כקבוצה הוא מעשה אנטי-ממלכתי שמבזה את מגילת העצמאות והערכים בהם אנו מתגאים כמדינה יהודית-דמוקרטית".

אייזנקוט הדגיש כי "ניתן לא להסכים עם נציגי המפלגות הערביות, ניתן אף לסלוד עמוקות מחלקם, לא ניתן, לא ראוי ולא אתן להכפיש מגזר שלם", והאשים את ראש הממשלה נתניהו במסע דה-לגיטימציה גזעני ואלים כלפי האוכלוסייה הערבית.

עוד ציין אייזנקוט בפוסט כי "המצב הבטחוני, כמו גם הפנימי, מחייבים פיקוח הדוק על הממשלה בתקופת מעבר רגישה זו", זאת לאחר שאתמול עם נתניהו ומזכירו הצבאי ברקע המתיחות מול איראן

עוד עדכן אייזנקוט על המאמצים להקמת ממשלת חירום ואמר כי "בכוונתי להפוך כל אבן ולדבר עם כל נבחר ציבור המסכים לארבעת העקרונות, במטרה להקים ממשלה יציבה בהקדם. זהו צו השעה וזהו המנדט שניתן לי מכם. תהיה זו טעות מרה לא לעשות כן.
אני סבור שכך נכון לנהל את המשא ומתן: לבסס את השותפות, להרחיב את האפשרויות, לקדם שיתופי פעולה יצירתיים ובעיקר – לנהל שיח שמבוסס על עקרונות. עקרונות שבליבם האינטרסים הישראליים, והם בלבד".

על ח"כ אליסף פרץ ממפלגתו, שאתמול אמו מרים התבטאה על התנגדותו לישיבה בממשלה עם המפלגות הערביות אמר "אני מחבק את מרים פרץ ואני סומך על אליסף. אני יודע שהוא סומך עליי ועל הבחירות שאני עושה, ועוד אעשה. אני לא מוטרד מזה. מה שמטריד אותי הוא הקמפיין הארסי והמכוער שנעשה בימים אלו, הכולל אלפי הודעות בוטות וקשות לחלק מחברי הכנסת של ישר! ומשפחותיהם – בהן משפחות שכולות, ששילמו את המחיר הכבד ביותר. מותר לחלוק ומותר לבקר, זהו חלק מהתפקיד של נבחר ציבור. אבל אין מקום להסתה ואיומים. אם יש למישהו בעיה עם הדרך שאני מתווה, אני הכתובת לכך. מי שחושב ששליחים למיניהם ורעל ירתיעו אותנו, כנראה לא מכיר אותנו טוב מספיק".

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תגיות:
פעמון

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