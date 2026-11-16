רועי עדן, שאחיו הרג את אביהם המתעלל: "קיבלתי מסר שאסור שיידעו על האלימות"

הכנס השנתי של נעמת לקראת יום המאבק באלימות כלפי נשים הוקדש השנה לילדים הנפגעים באופן ישיר או עקיף מאלימות שהופנתה כלפי האימהות של אותם ילדים, לרוב מידי אבותיהם.

הכנס, שנערך אתמול (ראשון) בתל אביב, כלל עדויות ממקור ראשון על התבגרות בצל אלימות של אב המשפחה, תיאור מקצועי של הפגיעה בקרב ילדים אלו על ידי בעלי מקצוע והיכרות עם זכויותיהם המשפטיות. התקיימו גם הרצאה על תת זיהוי של נשים החוות אלימות במשפחה במערכת הבריאות ופאנל העוסק בפגיעות טקסיות. יום המאבק באלימות כלפי נשים יצויין בסוף נובמבר.

הכתבה כוללת תיאורים קשים והתייחסות לאלימות מינית

אחיו של רועי עדן, שוקי בסו, הרג את אביהם בליל שמחת תורה ב-1993, כשבסו היה חייל. עדן, ששינה את שם משפחתו כמה שנים לאחר המקרה, סיפר בכנס כי מותו של אביו "היה היום המאושר בחיי". בסו נידון לעשר שנות מאסר אך ריצה בפועל ארבע, עד שנשיא המדינה דאז עזר ויצמן העניק לו חנינה.

הרקע לרצח האב היה האלימות שלו כלפי אם המשפחה, שנמשכה לאורך כל חיוו של עדן. "לאבא שלי היו התקפי זעם", סיפר, "היה מעיף חפצים לכל עבר, צורח, מקלל וכמובן מרביץ". אמא שלו כך מתאר עידן הייתה ישנה בספה בסלון עם ג'ינס. "כשהייתי ילד לא הבנתי למה, וכשהתבגרתי הבנתי שזה בשביל לעכב את אבא שלי מלאנוס אותה, אחרי שהוא גורר אותה בכוח מהספה למיטה".

בעדותו תיאר עדן את ההשפעה של המצב המשפחתי עליו. "המסר שקיבלתי כילד וגם האחים שלי הוא שאסור שיידעו. כל פעם שהתחילה 'החגיגה', כפי שקראנו לזה בינינו לבין עצמנו, היינו סוגרים את התריסים. היינו לכאורה משפחה רגילה לחלוטין: אבא ואמא שעובדים וילדים שהולכים לבית ספר. בפועל הייתי בסטרס, חרדה ובהמשך דיכאון. מלבד זאת, הרבה מאירועי האלימות התרחשו באמצע הלילה, והייתי מוצא את עצמי מטבע הדברים נרדם בעשר בבוקר בשיעור".

עדן אומר כי אף גורם ממערכות כמו בית הספר והמשטרה לא ניסו לסייע לו או למשפחתו. כיום הוא עובד סוציאלי, הפעיל במאבק למניעת אלימות והתעללות במשפחה כלפי נשים וילדים.

בהרצאתה על השפעות של אלימות במשפחה על ילדים הסבירה ד"ר יפעת כרמל כי הפוגעים הופכים את הילדים למשתפי פעולה, כמו סגירת התריסים בסיפורו של עידן. כרמל, שחוקרת חשיפה של ילדים לאלימות בין-הורית, אמרה כי פגיעה נוספת קשורה להתפתחות המוסרית של הילד. כשאלימות היא חלק מהתנהלות היומיומית של המשפחה, הילד לומד כי העולם מתנהל באופן הזה וכי אלימות היא הדרך לפתור קונפליקטים. כמו כן, כרמל אמרה כי 50% עד 80% מהילדים שחווים בביתם אלימות במשפחה נפגעים בעצמם באופן ישיר, פיזית או מינית.

יחס בתי המשפט לילדים שנפגעים

שופטת בית המשפט המחוזי בדימוס סביונה רוטלוי דיברה על מאבקה במשך השנים למימוש זכויותיהם של ילדים בבתי המשפט. בהרצאתה סיפרה על תקדים משפטי בעקבות ניסיון הרצח של שירה איסקוב. התוקף אביעד משה, שהיה בעלה של איסקוב, הורשע גם בסעיף של התעללות בקטין, בעקבות תיעוד של בנם בן השנתיים שהיה נוכח בזמן ניסיון הרצח. כמו כן, בוטלה האפוטרופסות של משה על בנו, לאחר שנחקק חוק הקובע כי הורה שניסה לרצוח את ההורה השני, תילקח ממנו האפוטרופסות על ילדם המשותף.

רוטלוי הציגה סיפור הממחיש את ההתייחסות הרצינית הנדרשת לרצונם של ילדים ובני נוער בעת דיון משפטי. "לפני שנים רבות, נערך דיון בבית המשפט לנוער, שבו גורמי הרווחה ביקשו להוציא נערה מביתה כיוון שאמה ההורה היחיד שלה התקשתה עקב קשיים נפשיים, לספק לה תנאים טובים לגדול בהם. אמה של הנערה והנערה עצמה התנגדו לרעיון.

"הוצאתי את כולם מהאולם ונשארתי לבד עם הנערה. אמרתי לה שאני יודעת שהיא רוצה להישאר עם אמה, אבל אני עומדת להחליט להוציא אותה מביתה ואני מבקשת ממנה להסיר מעצמה את האחריות על החלטה זו, ולהטיל אותה עליי. כמה שנים לאחר מכן קיבלתי מכתב מאותה נערה המודה לי על השיחה, ושהסרת האחריות סייעה לה מאוד".