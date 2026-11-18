אוסטרליה הטילה הלילה (בין שלישי לרביעי) סנקציות נגד שלושה ישראלים וארבעה ארגונים ישראליים בגין "הרחבת ההתנחלויות ופגיעה בזכויות אדם של פלסטינים בגדה המערבית".

בהודעה שנמסרה בשמה של שרת החוץ האוסטרלית, פני וונג, נמסר כי הסנקציות הוטלו על דניאלה וייס, אליאב ליבי, איתמר יהודה לוי וחברת הבנייה שלו "אייל הרי ירושלים בע"מ", תנועת נחלה, ארגון אמנה וארגון השומר יו"ש. בהודעה נכתב כי האנשים והארגונים השתתפו באופן פעיל בתכנון, בתיאום ובהקמה של התנחלויות חדשות, לרבות גיוס כספים, גיוס מתנדבים ומתן תמיכה למתנחלים אלימים.

לראשונה: סנקציות אוסטרליות על חברת בנייה המעורבת בהקמת התנחלויות

העיצומים שהוטלו על האישים והארגונים אוסרים על אזרחים וארגונים אוסטרליים לקיים עמם קשרי מסחר או להעניק להם תמיכה. עוד נמסר מטעם השרה כי לראשונה, סנקציות אוסטרליות מכוונות נגד חברת בנייה המעורבת בהקמת התנחלויות. "על עסקים אוסטרליים להימנע מהגשת הצעות במכרזי בנייה לפיתוח התנחלויות בלתי חוקיות".

בהודעה נכתב כי "אוסטרליה נותרת איתנה במחויבותה לפתרון שתי המדינות, המהווה את הדרך היחידה להשגת שלום וביטחון בני-קיימא עבור ישראלים ופלסטינים כאחד".

בריטניה הטילה סנקציות על שמונה חברות בנייה ישראליות, סער הבטיח צעדי נגד

אתמול הטילה בריטניה סנקציות על שמונה חברות בנייה ישראליות המעורבות בבנייה ביהודה ושומרון, ועל ארגון צו 9, שעוסק בחסימת סיוע לרצועת עזה. החברות שעליהן הוטלו הסנקציות, הכוללות הקפאת נכסים ופסילת דירקטורים מכהונה, הן בין היתר החברה לפיתוח הר חברון בע"מ, חמדת שומרון בע"מ וחברת ש.א.ג. (ולוול) בנייה ופיתוח בע"מ.

הממשלה הבריטית הכריזה על חבילת הסנקציות זמן קצר לפני המועדים האחרונים להגשת הצעות למכרז הבנייה בשטחי E1, פרויקט בנייה שחוצה את יהודה ושומרון ומנתק את הרשות הפלסטינית ממזרח ירושלים, ובכך יקשה על האפשרות להסדר מדיני עם הפלסטינים.

שר החוץ גדעון סער גינה את המהלך הבריטי והבטיח לפעול נגדו. "ישראל רואה בחומרה רבה את הסנקציות הנוספות נגדה, עליהן הודיעה היום ממשלת הלייבור בבריטניה. זוהי פעולה עוינת נגד חברות פרטיות ושומרות חוק. לעם היהודי זכות לחיות במולדתו ההסטורית. הזכויות ההסטוריות של העם היהודי ביהודה ושומרון הן בנות אלפי שנים והן הוכרו, בין היתר, גם בהצהרת בלפור ובמנדט הבריטי בשעתו".

סער הדגיש כי ישראל לא תיכנע ולא תשנה את מדיניותה תחת לחצים חיצוניים:

"להיפך: אנו נבחן דרכים חדשות כיצד לחזק את ההתיישבות ביהודה ובשומרון ונפעל להגן על כל מי שנוטל חלק בבניין ארץ-ישראל על פי החלטות הממשלה מול ניסיונות פגיעה.

"העוינות, המגמתיות והחד-צדדיות של ממשלת הלייבור הבריטית בולטת ביתר שאת על רקע המנעותה מצעדים כלשהם כנגד הרשות הפלסטינית, שממשיכה במדיניות שמעודדת טרור באמצעות תשלומים, בהסתה חמורה במערכת החינוך שלה ובבניה בלתי חוקית המנוגדת גם להסכמים החתומים".

סער הבטיח כי ישראל תנקוט צעדי נגד בתגובה למהלך הבריטי, אך לא פירט באיזה אופן או אילו צעדים נשקלים.

ישראל רואה בחומרה רבה את הסנקציות הנוספות נגדה, עליהן הודיעה היום ממשלת הלייבור בבריטניה.

זוהי פעולה עוינת נגד חברות פרטיות ושומרות חוק.

לעם היהודי זכות לחיות במולדתו ההסטורית. הזכויות ההסטוריות של העם היהודי ביהודה ושומרון הן בנות אלפי שנים והן הוכרו, בין היתר, גם בהצהרת בלפור… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) November 17, 2026