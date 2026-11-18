הוועדה המסדרת בכנסת אישרה היום (רביעי) להקים שתי ועדות מיוחדות. ועדה אחת תדון בביטול החקיקה המשפטית של הקואליציה היוצאת, והשנייה בביטול חוק התקשורת. בהמשך מליאת הכנסת אישרה סופית את הקמתן.

ראשה הוועדה לביטול החוקים המשפטיים צפוי לעמוד ח"כ גלעד קריב (הדמוקרטים), בראש הועדה לביטול חוקי התקשורת צפויה לעמוד ח"כ מרב בן ארי (ביחד). לפי ההסכמות בין הגושים, הוועדות יחלו בעבודתן ביום שני הקרוב.

הוועדה המסדרת, שבראשה עומד יו"ר סיעת ישר ח"כ רועי פולקמן, אחראית לדון בסדרי הדיון בכנסת. היא אישרה את הקמת שתי הוועדות בהמשך לאישור בטרומית של 3 חוקים לביטול חקיקות משפטיות של הקואליציות היוצאת, ושל חוק לביטול חוק התקשורת של השר שלמה קרעי. 4 החוקים שהעביר גוש איזנקוט יועברו לדיון בוועדות המיוחדות, ומשם יוכלו להתקדם להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, להמשך דיון בוועדות ולבסוף לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית.