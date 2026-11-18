נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל הרצוג ביקר בזירת הרצח של לינא קאסם זידאן בכפר מנדא. את ביקורם ליוו ראש המועצה המקומית ובן משפחתה של קאסם זידאן, עלי זידאן, אחיה סמיר זידאן, וסמיר עאלם מבעלי החנות. הרצוג הביע תנחומים למשפחה ואמר: "אנחנו חייבים להילחם בפשיעה הנוראה הזו. חייבים למגר אותה, לשבור לפושעים את העצמות. אני מקווה ומצפה מכל ממשלה שתקום שתשים את הנושא של מיגור הפשיעה בחברה הערבית כנושא עליון בסדר העדיפויות".

"לינא קאסם זידאן ז״ל באה לקנות ממתקים כדי לחגוג עם משפחתה, הדבר הכי טבעי. שכל אחד יחשוב על המשפחה שלו", אמר הרצוג וקרא "לחוקק את כל החוקים שצריך, להשתמש בכל הכלים, ולשים קץ לתופעה האיומה הזאת".

קאסם זידאן, בת 51 מדליית אל-כרמל, היא הנרצחת ה-200 בחברה הערבית מתחילת השנה. היא נרצחה בפיצוץ רימון בשבוע שעבר (שבת) בשעות הצוהריים לעבר קונדיטוריה בכפר מנדא. שניים נפצעו בינוני בפיצוץ ואדם נוסף נפצע קל. שלושה חשודים במעשה נעצרו.

הרצוג תקף את המשטרה על מעצר פעילי רע"מ ביום הבחירות. "חייבים גם לשמור על הזכויות של האזרחים", אמר. "לא ניתן ולא אפשרי להיכנס לבית של אזרח, לא משנה מאיפה הוא, בלי צו של בית משפט. לא ניתן להיכנס לבית של רופא בדואי בנגב בלי צו של בית משפט. ומצד שני, כל החברה כולה, יהודים וערבים, צריכים להילחם בכל הכוח בפשיעה״.

רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג הוסיפה: ״אני חושבת שהלב נשבר לכולם. כולנו בני אדם. ראיתי את התמונות של לינה, שבסך הכל רצתה לבוא לקנות כדי לשמח את המשפחה ביום ההולדת, וכמו שסמיר אמר לנו, היא הייתה אישה כל כך מיוחדת. אי אפשר להישאר אדישים לתמונות כאלו בכל החברה, ובאמת לשים סוף לפשיעה הזאת״.