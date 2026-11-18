המשרד להגנת הסביבה הודיע הערב (רביעי) כי אישר אתמול את חידוש העבודות במתקנים הרגישים במפעל גדיב של בז"ן במפרץ חיפה, לאחר בדיקות יסודיות. במשרד הדגישו כי האישור ניתן לחברת בז"ן רק לאחר שהמפעל הציג תוכנית מעודכנת שתכלול אמצעי להפחתת פליטות שיוצבו לאלתר.

העבודות במפעל גדיב נועדו לתקן מתקני זיקוק, שנפגעו בפגיעה ישירה במהלך מבצע שאגת הארי. העבודות נעצרו בהוראת המשרד ב-22 באוקטובר בעקבות ערכי בנזן גבוהים מן המותר. השבתה זו הגיעה לאחר השבתה קצרה יותר ב-12 לאוקטובר, שנגרמה גם היא ככל הנראה בשל העבודות במפעל, וגרמה לפינוים של שני בתי ספר, ולאזהרה לצמצם חשיפה לאוויר בשכונות באזור.

ב-22 באוקטובר העבודות נאסרו תחילה לחלוטין, ובהמשך האיסור הוגבל למתקנים הרגישים, שבהם סכנה גבוהה לזיהום בנזן. איסורים אלו לא הותרו עד עתה, על אף בקשות קודמות של בז"ן, שנידחו בשבוע שעבר.

בין התנאים שהזכירו במשרד עמדו הן דרישות שקשורות לפיקוח ובקרה, כמו ניטור רציף של ריכוזי מזהמים, והן דרישות שקשורות לפעולות עצמן, דוגמת בדיקות מקדימות לדליפות, הארכת משך הניקוי והטיהור, ביצוע הדרגתי ומחושב של הפעולות, ואף הפסקת כלל הפעילות אם יעלה צורך.

בנזן נחשב חומר מסרטן, אך הוא נפוץ למדי, והאדם הממוצע בעולם המערבי נחשף אליו ברמה יום יומית. בין היתר, בנזן נפלט בשריפות של חומרים שונים, כולל עץ, פלסטיק, אדי דלק וגזי פליטה של מכוניות. מדענים מעריכים גם שעישון חבילת סיגריות ביום חושף את המעשן לפי עשרה מרמת הבנזן שאדם ממוצע שאינו מעשן נחשף אליה ביום. עקב הקורלציה בין חשיפה לבנזן לבין סוגי סרטן שונים, ובעיקר סרטן הדם, במדינות מערביות רבות נוהגים בחומר משנה זהירות.

במשרד ביקשו להבהיר כי הם פועלים תחת התקן האירופאי המחמיר יחסית לריכוזי בנזן, ולא יאפשרו פגיעה בבריאות הציבור. מחברת בזן לא נמסרה תגובה עד לפרסום הכתבה.