משרד הבריאות הודיע השבוע (חמישי) שקיבל את המלצות הצוות לבחינת מתווה מעודכן לקיצור שעות העבודה של הרופאים התורנים. ההמלצות גובשו בידי צוות בראשותו של פרופ׳ שלומי קודש, לאחר שלוש שנות יישום של קיצור התורנויות בבתי חולים בפריפריה. במסגרת פיילוט קיצור התורנויות, בעשרות בתי חולים בפריפריה תורנויות המתמחים קוצרו ל-21 שעות במקום 26 שעות.

בהתאם להמלצות צוות הבחינה, הוחלט לא להרחיב בינתיים את המתווה לכל הארץ. כרגע המתווה ימשיך במחלקות שבו כבר החל יישומו, כשהמטרה היא גם לצמצם פערים בין מרכז לפריפריה. "לאור האתגרים שעלו מוקדם מדי להרחיב אותו לכל הארץ", אמר קודש בתדריך לעיתונאים, "ההמלצה שלנו כמשרד היא להכיל קודם את השינויים ולהמשיך לבחון איך זה מתקדם".

הצוות המלֿיץ על מתן אפשרות לשינוי שעת התחלת התורנות לפי החלטת המחלקות, כך שרופאים יוכלו להתחיל לעבוד בין השעות 12:00 ל-14:00, במקום בין 12:00 ל-13:00 כפי שניתן להם כרגע. הדבר ייתן גמישות במבנה יום העבודה ללא שינוי בהיקף שעות העבודה.

הצוות המליץ גם על מתן אפשרות להנהלות בתי החולים לבקש החרגה מהמתווה במחלקות: עור, גריאטריה, נפרולוגיה, שיקום, אונקולוגיה, המטולוגיה ומקצועות טיפול נמרץ.

מסקרים בשטח, במחלקות שבהן המתווה כבר מתבצע, עולה שרוב המתמחים מרוצים ומעידים על עלייה בזמן עם המשפחה ועל עלייה ברווחה האישית. יחד עם זאת, קיצור יום העבודה של המתמחים השפיע על עבודת הרופאים הבכירים, שמצאו עצמם עם מיעוט מתמחים בעבודת הבוקר, כאשר חלק גדול של נטל העבודה וההוראה נופל על כתפיהם.

מסיבה זו, הצוות המליץ על תוספת תקינת רופא מומחה לכל מחלקה שנמצאת במתווה קיצור יום העבודה, במטרה לגשר על העומס הגובר על הרופאים הבכירים. זאת, תוך אפשרות להמיר את תקן הרופא המומחה לבעלי מקצוע אחרים שיעבדו בשעות הבוקר ויעזרו להקל על העומס.

הצוות המליץ על הקמה מחודשת של מנהלת ייעודית במשרד הבריאות, שתהיה הגורם הרגולטורי המרכז האמון על יישום המתווה, ליוויו, הטמעתו ופיתוחו. בנוסף, הצוות המליץ על הקמת גוף יידוע שיכין "ארגז כלים" למנהלים במחלקות שבהן התורנויות קוצרו, ויהיה אמון בנוסף על הכנת המערכת לקראת הרחבה עתידית של מתווה קיצור יום העבודה למקצועות נוספים ולבתי חולים נוספים.

ראשי האיגוד הישראלי לרפואה פנימית מסרו בתגובה לפרסום ההמלצות: "אם פיילוט קיצור התורנויות הצליח חובה להרחיב אותו מיד לכל בתי החולים במדינת ישראל ולקצר מיידית את תורנויות המתמחים גם בבתי החולים בתל אביב, בירושלים, בחיפה ובשרון. לא ייתכן להנציח את האפליה בין שני סוגי הכשרות המתמחים במדינה אחת".