בג"צ דן ביום חמישי בעתירה של בני משפחות נרצחים בשכונת 'דור צעיר' בכפר עזה, שרוצה למנוע את הריסת הבתים בשכונה שבה אירע טבח קשה ב-7 באוקטובר. העותרים ביקשו גם להכיר בשכונה כאתר מורשת לאומי או אתר הנצחה ממלכתי.

שר המורשת עמיחי אליהו השתתף בדיון על העתירה, שבה טוענות המשפחות כי חובה על המדינה להתערב בהחלטת הקיבוץ להרוס את השכונה – ולמנוע את הריסתה. עמדתם הרשמית של המדינה ושל משרד המורשת הוגשה לבג"ץ באוגוסט האחרון, ולפיה ״יש לכבד את החלטת חברי כפר עזה״, כלומר להרוס את השכונה. אליהו – שביקר באפריל לכפר עזה והתחייב לכבד את החלטת רוב הקיבוץ להרוס את שכונת הצעירים ולהקים אתר זיכרון מחוץ לקיבוץ – שינה את עמדתו מאז, והתעקש בדיון בבג"צ כי בסמכותו למנוע את הריסת שכונת דור צעיר.

אליהו אמר כי ההחלטה התקבלה בלי שהורה עליה: "ביקשתי כמה פעמים להכריז על המקום כעתיקה לשימור. עמדתי על כך שהבתים צריכים להישאר במקומם". בהמשך, קרא לבית המשפט לעזור בשימור המקום ולבחון אפשרות של העברת הבתים למקום אחר, בחסות המדינה.

"שום החלטה קהילתית אינה פוטרת את המדינה מחובתה לשקול ולהפעיל את סמכויותיה שלה", אמר עו"ד דן חי, שמייצג את חמש המשפחות שעתרו נגד ההריסות, וביניהן חברי הקיבוץ ענת ושמעון אלקבץ, שבתם סיוון נרצחה בשכונה; אירים חיים, שבנה יותם נחטף מהשכונה ונרצח בעזה; ואסנת ואמיר זיני, שבנם ניראל נרצח באכזריות בשכונה וחלק מגופתו נחטף לרצועה.

לטענת המשפחות, לשר אליהו יש סמכות מלאה להורות למדינה ולקיבוץ על עצירת הריסת השכונה. "צריך להכריז על האתר כאתר מורשת לאומי. זה לא של הקיבוץ, זה של המדינה", אמרה ענת אלקבץ, שמובילה את המאבק לשימור השכונה, והייתה הראשונה להכניס לדירתה של בתה מבקרים אחרי הטבח.

בעתירה דורשות גם חמש המשפחות לבודד בגדר את השכונה משאר הקיבוץ ולהפוך אותה למרחב זיכרון עם כניסה נפרדת – הצעה שרוב חברי הקיבוץ סירבו לה.

עו"ד יונתן ברמן שמייצג את המדינה, טען בדיון שההחלטה לאפשר לקיבוץ להרוס את השכונה נעשתה לאחר בחינת שיקולים רבים, כולל הערות וביקורת של השר אליהו. רק אחרי שאלה נשמעו, הוסיף ברמן, הוחלט כי למרות החשיבות בשימור של מקומות ספציפיים והסמכות שיש למדינה לקבל החלטות בעניין – למשל על ידי הכרזה על השכונה כמוגנת במסגרת חוק העתיקות, תעד שהיה מפקיע את סמכויות הקיבוץ על השכונה – יש לכבד את החלטת הקיבוץ ולייצר מתווה שימור וזיכרון אחר.

"הקהילה היא זו שצריכה להחליט על עצמה"

חברי הקיבוץ, ש-62 מחבריו נרצחו ו-19 נחטפו, קיבלו את ההחלטה על הרס השכונה בתחילת מרץ לאחר יותר לשנה של דיונים פנימיים. ההחלטה עברה ברוב של 210 מול 90, בהצבעה שלקחו בה חלק כ-80% מחברי הקיבוץ. על פי התוכנית, השכונה כולה צפויה להיהרס וחלק ממנה יועבר מחוץ לקיבוץ לאזור מיועד להנצחה בין הקיבוץ לבית הקברות, הנמצא מעט דרומית אליו, שם יוקם מרכז הנצחה ומורשת הפתוח למבקרים.

"המשך ההתעסקות בנושא, למרות ההחלטה הברורה של החברים, מחדש את הטראומה של אלו שמבקשים לסיים את זה", אמר עו"ד גלעד וקסמן שמייצג את הקיבוץ. וקסמן ביקר בחריפות את הפכפכות המדינה בנוגע לעתיד השכונה ואת עצם ההגעה של הסוגייה לפתחו של בית המשפט: "על דעת כל גורמי המקצוע, הקהילה היא זו שצריכה להחליט על עצמה, כמו בבארי ובשדרות, ואסור לכפות עליה".

לטענת הקיבוץ, ההחלטה להשאיר את השכונה על כנה הייתה בין החלופות הממשיות שהוצגו לחברי הקיבוץ, אך היא לא התקבלה. בקיבוץ מתעקשים שגם אם לא יישאר מבנה פגוע אחד בתחום הקיבוץ, מתחם ההנצחה שיוקם בחוץ יכלול התייחסות לסיפור השכונה, לגבורת כיתת הכוננות, לחברים ולחיילים שלחמו ונפלו בקיבוץ, ויהווה גלעד זיכרון משמעותי בלי לבודד סיפור אחד מאחר.