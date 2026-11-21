עדנאן מילאד הישראלי (עד 63 ק"ג) זכה היום (שבת) במדליית הכסף באליפות העולם בטאקוונדו פראלימפי שנערכת במוג'ו, קוריאה הדרומית, והוכתר כסגן אלוף העולם.

מילאד פתח את יום הקרבות עם ניצחון 0:2 על אמין אלייב מאזרבייג'ן בשמינית הגמר. ברבע הגמר גבר 1:2 על קודרטג'ון חיידרוב מאוזבקיסטן, ובחצי הגמר ניצח 1:2 את איוב אדוויש ממרוקו לאחר קרב מותח והבטיח את מקומו בגמר.

בקרב הגמר פגש מילאד את מחמוט בוזטקה מטורקיה, האלוף הפראלימפי מפריז והמדורג ראשון בעולם. בסיום קרב הגמר הצמוד ניצח בוזטקה 0:2. מילאד סיים את התחרות עם מדליית הכסף והוכתר לסגן אלוף העולם.

מדובר במדליה הראשונה של מילאד באליפות העולם והישג שיא בקריירה שלו. כמו כן, הוא הפך לישראלי השני בלבד שזוכה במדליה באליפות העולם בטאקוונדו פראלימפי, אחרי אסף יסעור שזכה אתמול במדליית הכסף והיה בעבר פעמיים אלוף העולם.