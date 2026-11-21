צה"ל הודיע הערב (מוצ"ש) כי כוחותיו תקפו שלושה מחבלי ג'יהאד אסלאמי ברצועת עזה שהתחזו לעובדי סיוע, "בעת שנעו ברכב ששימש להעברת מזון ולוגיסטיקה למחבלי ארגוני הטרור". עוד נמסר מצה"ל כי יעדכנו על תוצאות התקיפה בהמשך.

מוקדם יותר היום דיווחו משרד הבריאות הפלסטיני שבשליטת חמאס ועדים בעזה כי שלושה פלסטינים נהרגו מתקיפת צה"ל בעיר עזה, כשנשאו מסמכים ומזון עבור ארגון 'המטבח המרכזי העולמי' (WCK). עם זאת, ב-WCK אמרו ל'רויטרס' כי הרכב לא היה קשור לארגון.

בצה"ל אמרו כי "לאחר התקיפה, הוצגו המחבלים על ידי גורמים עזתים כעובדי סיוע של ארגון בינלאומי".

ארגון המטבח המרכזי הוא ארגון סיוע בינלאומי המתמחה בחלוקת מזון שפועל ברצועת עזה במהלך המלחמה, וסייע בתחילת המלחמה בחלוקת מזון גם למפונים בישראל. לפי עדכון שפרסם הארגון השבוע הוא מכין כ-280 אלף ארוחות חמות ביום עבור עזתים, תוך שימוש במטבחים קהילתיים ומטבחי שדה.

ב-1 באפריל 2024 שבעה מעובדי הארגון נהרגו בתקיפת צה"ל בדיר אל בלח. בצה"ל הודו כי כשלים נעשו באירוע ונקטו בצעדים פיקודיים נגד חלק מהמעורבים, אך החליטו כי לא התגלה חשד המצדיק פתיחת חקירה פלילית. ב-WCK אמרו כי אותה החלטה "אינה עולה בקנה אחד עם מלוא האמת ומקוממת ביותר".