צה"ל חשף היום (ראשון) את זהותם של שלושה מחבלים שהותקפו בעזה – ועל פי דיווחים זרים היו עובדי סיוע: אחמד בדראן נמר סואפירי, מפקד מחלקת הנדסה בגא"פ, כמצטפא יוסף מצטפא רפאעי וחאלד עוד פתחי נעים.

על פי ההודעה, בעת תקיפתם המחבלים ביצעו סיור בין עמדות מבצעיות שבשליטת ארגוני הטרור. אחד המחבלים עבד בעבר בארגון סיוע הומניטרי בינלאומי ופוטר לאחר שהועבר לארגון מידע על ידי צה"ל כי מדובר במחבל.

צה"ל הודיע אתמול כי כוחותיו תקפו שלושה מחבלי ג'יהאד אסלאמי ברצועת עזה שהתחזו לעובדי סיוע "בעת שנעו ברכב ששימש להעברת מזון ולוגיסטיקה למחבלי ארגוני הטרור".

מוקדם יותר דיווחו משרד הבריאות הפלסטיני שבשליטת חמאס ועדים בעזה כי שלושה פלסטינים נהרגו מתקיפת צה"ל בעיר עזה, כשנשאו מסמכים ומזון עבור ארגון 'המטבח המרכזי העולמי' (WCK). עם זאת, ב-WCK אמרו לרויטרס כי הרכב לא היה קשור לארגון.

בצה"ל אמרו כי "לאחר התקיפה, הוצגו המחבלים על ידי גורמים עזתים כעובדי סיוע של ארגון בינלאומי".