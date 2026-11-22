יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', יאיר גולן, יוצא היום (ראשון) נגד המשא ומתן בין נציגי מפלגות 'ישר' ו'הליכוד' ומצהיר ברשומתה ברשת X: "מי שרוצה להקים ממשלת אחדות עם נתניהו, תוקע סכין בגב בוחריו. אנחנו, ראשי גוש השינוי, נבחרנו על מנת להחליף את נתניהו ולא לשבת איתו. לכן הדמוקרטים יתנגדו לכל מהלך אחדות שכזה".

גולן הדגיש כי חוסר ההתקדמות בהקמת הממשלה עלול לפגוע בסיכוייה לקום וגם בניהולה של מדינת ישראל בשעת משבר: " אנחנו בפתח השבוע השלישי למנדט של גוש השינוי, ועדיין אין התקדמות ממשית בהקמת הממשלה. יש אתגרים ביטחוניים אדירים וחשש אמיתי לעוד ממשלת נתניהו. ‏הבטחנו להחליף את נתניהו בהקדם האפשרי. זו ההתחייבות המרכזית שלנו לציבור, וכל מי שמעכב את מימושה יצטרך לתת על כך הסבר".

הוא טען כי "ממשלת מיעוט היא כרגע החלופה הריאלית היחידה" ועמד על כך ש"אם אין מתווה מוסכם לשיתוף פעולה עם המפלגות החרדיות, אסור להפוך את המגעים איתן לתנאי להקמת הממשלה. אפשר להקים ממשלה ולנהל איתן משא ומתן בהמשך, מעמדה של כוח וממשלה מכהנת".

‏עוד כתב גולן: "יש לנו שותפות מצוינת עם מנסור עבאס, ואני מאמין שאפשר להגיע להסכמות גם עם המשותפת. צריך לבחון את האפשרות הזו ברצינות, לא לפסול אותה מראש. בטח לא מתוך מניעים אפלים שמדיפים ריח של גזענות".