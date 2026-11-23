שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב היום (שני) לאלימות מצד יהודים ביהודה ושומרון, לאחר לילה של התפרעויות בין שבת לראשון, וטען כי צה"ל לא לטפל בכך, אלא המשטרה. לטענתו, "האלימות המתמשכת מצד קומץ פורעים ביהודה ושומרון היא דבר חמור בכל ההיבטים. צה"ל לא צריך ולא מסוגל לעסוק באכיפה אזרחית על האוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון, שהולכת וגדלה מידי שנה. לכן בהתאם להנחייתי גובשה בידי צה"ל תוכנית להעברת האחריות לאכיפה האזרחית הפלילית ביו"ש לידי משטרת ישראל. רק בדרך הזאת ניתן יהיה לנרמל את המציאות ביהודה ושומרון – ולאפשר להתיישבות לפרוח ולשגשג, תוך בידול בין ביטחון לשמירת החוק".

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לנושא בוועידת ELNET בירושלים: "אלימות מצד יהודים קיצונים כלפי חפים מפשע וקהילות, ביהודה ושומרון או בכל מקום אחר, היא מעשה נתעב הראוי לגינוי חריף. זוהי פגיעה לא רק בבני אדם אלא גם במורשת המוסרית שאנו נושאים. רשויות אכיפת החוק פועלות בנחישות כדי למגר את הכתם המוסרי הנורא הזה, לעצור, לחקור ולהעמיד לדין את כל מי שביצעו מעשי אלימות".