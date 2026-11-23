ההסתדרות השיקה היום (שני) את 'הספסל האדום' בחצר ההסתדרות. הספסל הוא חלק מהמיזם של נעמת לציון יום המאבק באלימות נגד נשים, החל ב-25 בנובמבר. הקמתו מצטרפת לכנס השנתי המסורתי בנושא שהתקיים בשבוע שעבר.

במרכז המיזם, שהוקם בשיתוף עם דנה עמר יהושוע, קורבן אלימות בעברה ומחברת הספר 'ביום שלבשתי אדום' המתאר את סיפור חייה, נעמת מזמינה מקומות עבודה לצבוע ספסל באדום ולהדביק קוד QR המכוון לאתר בו מפורטים המענה והסיוע הניתנים לנשים המצויות במצבי אלימות משפחתיים.

בנוסף לספסל תינתן במקום העבודה הרצאה של עמר יהושוע ותוענק תעודת הוקרה למקום העבודה כ'מקום מוביל שינוי'. מלבד זאת, המיזם כולל הרצאות ופעילויות שונות של נעמת העוסקות בכבוד הדדי, אחריות משותפת וחיבור לקהילה.

יו"ר נעמת חגית פאר בירכה על החלטת ההסתדרות, כמקום העבודה הראשון המצטרף למיזם: ״אני רואה בהצטרפות של ההסתדרות למיזם הצהרה חשובה בדבר מחויבותה כארגון המייצג את העובדות והעובדים במשק לספק סביבה בטוחה, קשובה ומוגנת לכל עובדת ועובד".

פאר פנתה למקומות העבודה והפצירה בהם להצטרף גם הם: "אני קוראת לכל מקומות העבודה והארגונים לאמץ את המיזם, להציב ספסל אדום ולהצהיר: אנחנו רואים אתכן ואתכם".

ניתן להצטרף למיזם כאן.