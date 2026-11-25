שני ראשי הסיעות הערביות, מנסור עבאס ויוסף ג'בארין, נבחרו אתמול (שלישי) לעמוד בראש ועדות מיוחדות חדשות בכנסת. בחירתם הסופית נעשתה במליאת הכנסת, לאחר שהוועדה המסדרת אישרה את הקמת הוועדות ואת מינויים. הוועדות תכהנה עד לכינון הממשלה, להקמת הוועדות הקבועות או עד יום ראשון, 23 במאי 2027, המוקדם ביניהם.

עבאס: "הדיונים יהיו א-פוליטיים ונחתור לגיבוש תוכנית מקיפה"

ח"כ מנסור עבאס (רע"ם) מונה ליו"ר הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. עבאס עמד בראש הוועדה הזו גם במהלך הכנסת ה-23.

תחומי עיסוקה של הוועדה הנוכחית, הכוללת 13 חברים, דומים לתחומי עיסוקה של הוועדה הקודמת:

המאבק בפשיעה ובאלימות, לרבות פשיעה מאורגנת, סחיטת דמי חסות ונשק בלתי חוקי.

יישום תוכניות ממשלתיות להגברת הביטחון האישי.

חיזוק פעילות המשטרה וגורמי אכיפת החוק ביישובים הערביים.

קידום תוכניות למניעת פשיעה ואלימות בקרב בני נוער.

הגנה על נפגעי עבירה ואוכלוסיות בסיכון.

הקצאת משאבים ושיתוף פעולה בין משרדי הממשלה והרשויות המקומיות.

בדבריו בישיבת הפתיחה אמר ח"כ עבאס כי הפשיעה פוגעת בציבור הערבי גם מבחינה כלכלית, וכי ארגוני הפשיעה השיגו מונופול על השימוש בכוח. לדבריו, אם הממשלה אינה פועלת בעוצמה נגד ארגוני הפשע שמאיימים על הציבור וסוחטים ממנו מעין מס, היא נופלת למלכודת של מחדל והפקרת מחויבותה הבסיסית של כל מדינה לספק ביטחון לאזרחיה. "הדיונים יהיו א-פוליטיים", הוסיף, "נחתור לגיבוש תוכנית מקיפה".

עם זאת, הדיון בוועדה נגע בהקשר הפוליטי של הקמתה. ח"כ יוסף טייב (ש"ס) תהה אם הקמת הוועדה היא חלק מהמשא ומתן הקואליציוני. ח"כ טלי גוטליב (עוצמה יהודית) טענה כי הוועדה חסרת סמכויות וכי הוקמה כדי לשלם ליו"ר הוועדה. ח"כ חנמאל דורפמן (עוצמה יהודית) טען כי הבעיה היא שחברי הכנסת הערבים מדברים בשני קולות. לעומתם, ח"כ אלישע מדן (הליכוד) קרא לפעולה משותפת למיגור הפשיעה.

ח"כ גבי לסקי (הדמוקרטים) אמרה כי תקום ממשלה שרוצה למגר את הפשיעה והרצח בחברה הערבית. ח"כ פאתן גטאס (המשותפת) טען כי הפשיעה בחברה הערבית היא מדיניות מכוונת וכי נחצו כל הקווים האדומים בפשיעה.

ג'בארין: "התיקון חייב לכלול אוכלוסיות שקופחו בשנים האחרונות"

ח"כ יוסף ג'בארין (המשותפת) נבחר ליו"ר הוועדה המיוחדת לשוויון חברתי-כלכלי. הוועדה כוללת תשעה חברים.

בישיבת הפתיחה אמר ג'בארין כי הנושא עומד בראש סולם העדיפויות, וכי ועד ראשי הרשויות הערביות עובד באופן שיטתי על תוכנית חומש חדשה בנושאי תכנון ובנייה, דיור, פיתוח אזורי תעשייה וקידום כלכלי. "כולנו מדברים על צורך במציאות טובה יותר לדור הצעיר", אמר, "התיקון חייב לכלול אוכלוסיות שקופחו בשנים האחרונות, כולל הכפרים הלא מוכרים".

ח"כ מהא כרכבי-סבאח (המשותפת) אמרה כי חובה לטפל בחוסר המעש של צעירים בציבור הערבי ובעוני בקרב הבדואים בנגב. ח"כ חנמאל דורפמן (עוצמה יהודית) חזר ושאל את יושב הראש אם חמאס הוא ארגון טרור, והדגיש כי "תמיכה בחמאס איננה היהדות שלי. קודם כול זו מדינה יהודית".

ח"כ יאיר פינק (הדמוקרטים) אמר כי "שותפות בין יהודים וערבים היא קריטית לעתיד המדינה, וחובה ליצור שוויון בין כל אזרחי המדינה, כולל בתשתיות".