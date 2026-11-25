ח"כ ענבר יחזקאלי מ'ישר' ערכה היום (רביעי) כנס בכנסת ליום המאבק באלימות נגד נשים. בכנס, שהשתתפו בו בין היתר יו"ר ישר גדי איזנקוט ויו"ר הכנסת מתן כהנא, נשים שנפגעו מאלימות מינית סיפרו על הפגיעה. הכנס מסמן עבורה נושא מרכזי שהיא מתכננת לעסוק בו במהלך עבודתה בכנסת: "אי אפשר רק להמשיך עם ההכרזות בכל פעם שאישה נרצחת או נאנסת, עם הכעס והעצב, ובסוף לא לטפל בדברים".

"הנפגעות שדיברו היום סיפרו שעברו טראומה לא פחותה ממערכת אכיפת החוק", אומרת יחזקאלי ל'דבר', "עינוי הדין הוא בלתי נתפס. אחת הנפגעות, שבסופו של דבר לא הוגש כתב אישום במקרה שלה, אמרה שמה שהיא עברה בחדר 4 (החדר האקוטי שמספק מענה מיידי לנפגעות, ט.כ.), ומה שהיא עברה אחר כך, זה ממש אונס נוסף לשיטתה".

העיסוק בנושא לא חדש עבור יחזקאלי. היא כיהנה בעבר כיועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, כמנכ"לית מרכז הסיוע בירושלים וכראש המטה המקצועי של שלושה שרי רווחה: משה כחלון, מאיר כהן ואיציק שמולי. במשך השנים עסקה בקידום מדיניות וחקיקה בתחומי הרווחה, זכויות נפגעות עבירה והמאבק באלימות כלפי נשים.

מה על הפרק מבחינתך בכנסת הנוכחית בכל הנוגע למניעת אלימות נגד נשים?

"אני רוצה לערוך מחדש את פרק עבירות המין בחוק העונשין כדי שהוא יתאים לימים האלה. חוק העונשין, ובכלל החקיקה שלנו, מושתתים על המשפט האנגלי. בסוף, מה שקורה הוא שחוק העונשין מעדיף זכויות נאשמים וחשודים, שהן חשובות במדינה דמוקרטית, על פני הזכויות של הקורבנות. היו בו המון תיקונים לאורך השנים, בחלקם השתתפתי בתפקידי במרכז הסיוע, אבל הוא לא קוהרנטי.

"היום בכנס, לדוגמא, דיברה ד"ר קטי אברבוך, שהייתה ב'חתונה ממבט ראשון'. לימים היא יצאה עם הסיפור של האונס שהיא עברה כשהייתה סטודנטית לרפואה. היא דיברה בפנים גלויות וסיפרה את כל הסיפור, כולל זה שמי שאנס אותה הורשע כבר לפני שנתיים וחצי, והוא עדיין מסתובב חופשי. זה חלק מעינוי דין שעוברות הנפגעות".

מה עוד צריך להתעדכן בחקיקה לגבי אלימות מינית?

"החוק לא משקף את כל השינויים הטכנולוגיים שקורים בשנים האחרונות. יש המון עבירות מין שקשורות לעולם הטכנולוגי, בין אם אלו עבירות מין ב-AI, מסרון פורנוגרפי או מייל פורנוגרפי. הפסיקה כבר מתייחסת אליהן, ויש כבר הרשעות בדברים האלו, אבל החקיקה לא מתייחסת אליהם בצורה מפורשת, ואין בזה נסיבות מחמירות. אנחנו רואים שחלק ניכר מעבירות המין עברו למרחב הווירטואלי, אבל הן לא פחות פוגעות.

"כוכבת הרשת יובל מעתוק, שגם היא דיברה היום בכנס, התלוננה במשטרה שהאנס שלה והחבר שהיה איתו צילמו והפיצו את זה – העבירות הכי חמורות שיכולות להיות (הפרשה נמצאת בחקירה ועד כה לא הוגשו בה כתבי אישום – ט"כ). בהקשר הווירטואלי, לפעמים זו צריכה להיות הנסיבה המחמירה, כי כשזה מופץ, זה עלול להיות הרבה יותר גרוע מאשר העבירה עצמה".

באילו נושאים נוספים תעסקי בהקשר הזה?

"הקמתי שדולה למאבק באלימות כלפי נשים וילדים. גם הנושא של אלימות בכלל, כולל אלימות בגנים, הוא אחד הנושאים שאני אעסוק בהם, וכמובן אלימות במשפחה. יש כל כך הרבה נשים שלא רוצות לצאת למקלט: זה לא כמו להחליף ספק אינטרנט, זה להזדכות על העבודה שלך, על מסגרות החינוך של הילדים שלך, על הבית והמקלחת שלך, על כל החיים. לא לכל אישה שינוי קיצוני כזה יכול להתאים. המדינה צריכה לספק לנשים במעגל האלימות מעטפת משמעותית של ייעוץ וייצוג משפטי אמיתי".

מה את מביאה מהעבודה שלך באיגוד מרכזי הסיוע לכנסת?

"זה היה בשנים הרבה לפני המי־טו, כשהיה הרבה יותר קשה לדבר. במשך השנים מצאתי הרבה שותפים, גם ממפלגות דתיות וחרדיות. היום השותפויות האלו כבר לא כל כך מסתייעות. ליוויתי את הנפגעות בהמון תיקי דגל שהיו באותן שנים, כמו במקרה של עופר גלזר ושל הנשיא משה קצב. הגשתי המון עתירות לבג"ץ וקידמתי חקיקה".

את מכוונת להיות יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה?

"אני לא מכוונת לשום דבר, אני מכוונת להשפיע במקסימום. לצערנו, הוועדה לקידום מעמד האישה לא משפיעה במקסימום, אבל אעשה כל תפקיד שיוטל עליי הכי טוב שאני יכולה. הנושא הזה בליבי".

מה הדבר הראשון שלדעתך צריך להתעסק בו עם השבעת הממשלה?

"הגשתי צרור הצעות חוק, והראשונה הייתה על הכשרת חוקרים בחקירת עבירות מין. עוד בימים שהייתי היועצת המשפטית של האיגוד חשבתי שבישראל צריך להקים בתי דין ייעודיים לעבירות מין ולעבירות אלימות כלפי נשים, כי כל המטריה הזאת דורשת התמקצעות בטראומה.

"בשביל זה צריך גם תקציבים. דיברתי על זה אתמול במליאה, בנאום המרכזי לציון יום המאבק באלימות כלפי נשים. מילת המפתח היא תקציב. צריך להבין את הנושאים האלו לעומק, וצריך אנשים מקצועיים שמבינים לעומק, אבל בסוף, בלי תקציב, אי אפשר לעשות את העבודה.

"לפני שנה בדיוק, ביום הזה, 25 בנובמבר, התקיימו דיונים בוועדה לקידום מעמד האישה, והשר בן גביר לא שלח את נציגי המשטרה. זו הזיה. אנחנו נקים ממשלה ונטפל בנושאים".

למה לא מבטלים את החוק להפרדה המגדרית באקדמיה?

"זה בהחלט על הפרק. כרגע שמנו את הדברים הכי בהולים, שנכנסים לתוקף באופן מיידי ויכולים לחבל בדמוקרטיה. כל ראשי הפקולטות בישראל יצאו נגד החוק הזה ואמרו שלא יישמו אותו, אז מהבחינה הזאת אני לא מודאגת, הבהילות שלו היא לא בסדר הגודל של החוקים האחרים. להבנתי, מאז החקיקה לא הייתה החמרה בהפרדה. אבל כמובן שאני מתנגדת להפרדה באקדמיה – צריך למצוא דרך לשלב את האוכלוסייה החרדית, אבל לא באמצעות הפרדה".