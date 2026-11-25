ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב היום (רביעי) בהצהרה לתקשורת להתפתחות במשפטו. "אמרתי לפני עשר שנים, 'לא יהיו כלום, כי לא היה כלום'. לקח עשר שנים שהאמת הזו תיחשף לעיני כל, עשר שנים של סבל נורא, של חקירות הזויות, רצח אופי והסתה. מי יחזיר עשור שבו היינו יכולים להיות חופשיים מהידיעה שאנחנו ניצודים על כל צעד ושעל. 10 שנים של סבל לעשרות מקורביי שנסחטו בחדרי החקירות במעשים עברייניים, שחיים של רבים מהם נהרסו כדי שיתנו עדות שקר. ומעל הכול, עשר שנים של פילוג ושיסוי שקרעו את העם לגזרים".

השופטים במשפט נתניהו הציעו לפרקליטות היום לוותר על האישום בתיק 4,000, הצביעו על קשיים מהותיים בתיק 2,000 וקראו להגיע להסדר טיעון בתיק 1,000. היועמ"שית גלי בהרב-מיארה אמרה שתבחן את הדברים.

לדברי נתניהו, "התיקים האלו נפתחו כדי לעשות דמוניזציה, לקבע את התודעה שאני לא ראש ממשלת ישראל, אני הנאשם מספר אחת. הדבר הזה קרע את העם ודן אותו לבחירות חוזרות ונשנות בגלל החרמות הללו, בגלל האשמות השווא נגדי".

ראש הממשלה מתח ביקורת על העברת "חוק הנאשם" היום בכנסת בקריאה טרומית, חוק שאם יאושר סופית ימנע מנאשם בפלילים לכהן כראש ממשלה. "דווקא ביום הזה, כשראינו סוף סוף קרן אור של אמת וצדק, יריבי הפוליטיים רצים בבהלה להעביר שחקיקה שפוסלת מועמד לראשות הממשלה כי היועץ המשפטי בחר להגיש נגדו כתב אישום. ככה עושים באיראן, בצפון קקוריאה, בדיקטטורות. כשההצעה הזו עלתה לראשונה לפני שנים, אמר טומי לפיד ז״ל 'אתם רוצים שפקידים יסלקו ממשלות? אתם רוצים שפקידים יפטרו ראש ממשלה?'".

נתניהו קרא לעצור את המשפט: "אזרחי ישראל, המשפט הזה צריך להסתיים מייד, ומה שעוד צריך להסתיים מייד זה מה שיצא ממנו: השנאה, ההסתה, השיסוי והפילוג". הוא חזר על קריאתו לממשלת אחדות: "דווקא ביום הזה אני מושיט יד לפיוס".

יו"ר יש עתיד יאיר לפיד: "ראיתי שנתניהו ציטט היום בנאומו את אבא שלי, יוסף טומי לפיד ז"ל. כי הכי נוח להשתמש במתים שאינם יכולים להתווכח איתך. אילו אבא שלי היה בחיים, היה נותן לו באבי-אביו על החוצפה. אבא שלי גם אמר, 'לא ייתכן שהפשיזם ישתלט על כנסת ישראל' (יולי 2002)".