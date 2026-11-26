פרשת מנכ"ל אנבידיה חושפת את המשקל של החברה עבור שוק ההון העולמי, ואת הסיכונים הביטחוניים-אסטרטגיים למערב הטמונים בכוחן של ענקיות הטכנולוגיה. היא גם מדגישה את התלות של ישראל בחברת השבבים. כשג'נסן הואנג הוחזר לתפקיד המנכ"ל, נתניהו אמר כי "המשכיות בהנהגת אנבידיה היא בשורה טובה", והנשיא הרצוג שוחח איתו ו"הביע את הערכתו העמוקה על תמיכתו המתמשכת בישראל". חוקרת מנהל העסקים ד"ר גלי אינגבר אומרת ל'דבר' כי החשיבות של אנבידיה לכלכלת ישראל כה גדולה, ש"לדעתי החזרה שלו חיזקה את השקל בשבוע האחרון, יותר מהחלטת בנק ישראל להשאיר על כנו את שיעור הריבית".

"ראינו עליה של טריליון דולר בשווי השוק ביום אחד רק מהעובדה שהואנג חזר לאחוז בהגה", מסבירה ד"ר אינגבר (54, רמת השרון), ראש המחלקה למימון בפקולטה למינהל עסקים במכללה למינהל. "אדם כזה הוא נכס אדיר לחברה, ומצד שני הוא גם סיכון. הואנג לא סימן יורש או הכשיר מספר שתיים ברור, וכרגע החברה נמצאת בתלות באדם אחד. יש עוד חברות מקבילות במצב דומה: אילון מאסק בטסלה ומארק צוקרברג במטא".

לדעת אינגבר, המקרה הזה משקף את סדר העדיפויות הממשי של השוק והמדינות ביחס לתאגידים הגדולים. "המשקיעים, הממשל האמריקני ובגדול גם העולם אומרים, עזבו אותנו מה'קשקשת' הזאת שנקראת ממשל תאגידי, יחסי מרות או Me Too. אז מה אם קרה פה משהו מאוד לא תקין, יש לנו דברים יותר חשובים: רווחים, ונכס ביטחוני-טכנולוגי למדינה.

"כשהוא חזר העובדים עמדו ומחאו לו כפיים. אני בטוחה שהרבה מהעובדים שלו שמחזיקים אופציות ומניות היו מאוד שמחים. אבל אני גם בטוחה שחלק מהעובדות זזות באי נוחות בכיסא, מהעובדה שכל מה שמלמדים בלומדות למניעת הטרדה מינית בעשור האחרון לא משנה כשהוא עומד מול רווחים".

מחצית מהצמיחה בישראל מיוחסת לאנבידיה

היקף ההשפעה האדיר של אנבידיה על הכלכלה הישראלית היה ידוע לעוסקים בתחום, אך לפני כחודש וחצי זכה לאישור כמעט רשמי מבנק ישראל. לראשונה בתולדותיו, הבנק פרסם את תחזית הצמיחה שלו באופן מפוצל: עם יצור ישראלי בחו"ל, ובלעדיו. בפועל, יותר מ-90% מהייצור הישראלי בחו"ל הוא ייצור של אנבידיה הרשום כישראלי, ומקורו בחברת ייצור הטכנולוגיה הישראלית 'מלאנוקס', שאנבידיה רכשה ב-2018.

אינגבר מסבירה שברבעון השלישי של 2026, הצמיחה שקשורה לאנבידיה היא כמחצית מהצמיחה הכוללת שנרשמה בישראל (4% מתוך 8%). לפי ההערכות המקובלות, הייחוס של מחצית מצמיחת המשק לאנבידיה אינו נכון רק לרבעון זה.

לא ברור איך נכון לסווג את הייצור הזה. מצד אחד, הוא אכן מביא לעלייה בהכנסות המדינה ממסים. מצד שני, לא מדובר בפעילות כלכלית שמתקיימת בישראל בפועל. נעדרות ממנה השפעות חיוביות כמו שכר לעובדים בישראל, ביקוש לשירותים נלווים והגברת הצריכה המקומית.

מעבר לתגובה המיידית בשווקים, איך זה היה משפיע על ישראל אם ג'נסן הואנג לא היה חוזר?

"אני לא חושבת שנתוני היצור הישראלי בחו"ל היו נפגעים אם היה ממונה מנכ"ל אחר. מדובר בחטיבה שפועלת כבר שנים. אבל אם היה מגיע מנכ"ל פחות פרו ישראלי, או אפילו אחד שלא כל כך רוצה לתפוס צד ולהיכנס לקונפליקט, זה היה משפיע מאוד על המרכז החדש שאמור להתחיל להיבנות בשנה הבאה בקריית טבעון".

מה ההשפעה של מרכז פיתוח בסדר הגודל הזה?

"אם עכשיו אנחנו מדברים על צמיחה עם ובלי אנבידיה כשני מדדים שונים, זאת מגמה שרק תגדל. אנחנו נראה גידול בתשלומי המיסים, גם מצד החברה וגם ממשכורות העובדים. מרכז כזה מפתח גם אקוסיסטם שלם: עשרת אלפים עובדים צריכים מסעדות ובתי קפה, והקמה של מרכז חברה מביאה בנייה וריהוט. אנשים שעוברים לגור בצפון צריכים איתם את כל השירותים והמתקנים הנלווים. מדובר בהרבה מאוד עסקים".