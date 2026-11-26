משרד התחבורה הבטיח היום (חמישי) כי "לא תהייה עליית מחירים בתחבורה הציבורית בינואר 2027, כפי שהתחייבה שרת התחבורה בשיתוף עם שר האוצר". הודעת המשרד פורסמה בעקבות דיווח ב'כאן' כי המחירים צפויים לענות בינואר, והמשרד הגיב בכך שלא תהיה עלייה, "בניגוד לפרסומים".

מחירי התחבורה הציבורית מתעדכנים בכל חצי שנה, בינואר ויולי, על פי מנגנון שזכה לשם "הטייס האוטומטי". ועדה של נציגי משרדי האוצר והתחבורה מחליטה על המחירים העדכניים, כשהיא נוהגת לעשות זאת באמצעות נוסחה קבועה, שערכיה מוצמדים לחלק ממדדי המחירים במשק.

מוקדם יותר החודש דווח ב-N12 על הסכמות שימנעו את עליית המחירים הקרובה, אך בשיחה עם 'דבר' הבהירו אז במשרד כי הסכמות כאלו בין משרד התחבורה למשרד האוצר טרם הושגו. יתכן שהודעת המשרד העדכנית משקפת התקדמות בכיוון זה. עם זאת, משיחות עם גורמים במשרד עולה כי ככל הנראה טרם הוסכם עם האוצר לגבי מקור תקציבי.

בתגובה לבקשת משרד התחבורה למנוע את עליית התעריף עבור הצרכן, במשרד האוצר דורשים שהפתרון יהיה סבסוד של הפער, שיכול להגיע לעשרות מיליוני שקלים. מדובר בפתרון נקודתי שמסבסד את הפער בין המחיר הקודם למחיר החדש עבור הצרכן, אבל המחיר המוגדר כבסיס ממשיך לעלות, ומשפיע על העדכונים הבאים. כדוגמא, אם ביולי המחיר עלה בחצי שקל אך סובסד (כך שהעלייה לא הורגשה עבור הצרכן), בינואר צפויה עלייה של שקל שלם, אם אם יוחלט על סבסוד כפול.