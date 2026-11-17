האוצר ומשרד התחבורה עדיין לא החליטו על דחיית עליית מחירי התחבורה הציבורית ב-1 בינואר, למרות הדיווח ב-N12, כך אומרים גורמים במשרד התחבורה ל'דבר'. לטענת הגורמים, עליית המחירים ככל הנראה תדחה, אך דבר אינו ודאי עדיין.

לפי הפרסום ב-N12 נמצא מקור תקציבי למהלך, שצפוי לעלות עשרות אם לא מאות מיליוני שקלים. כעת מאשרים גורמים במשרד כי אכן מסתמן שנמצא מקור תקציבי. ב-N12 הועלו השערות שהמקור התקציבי יהיה עודפים תקציביים שמשרד התחבורה טרם השתמש בהם, אולם לא הובא לכך אישוש.

גם בדחייה הקודמת של העלאת מחירי התחב"צ, במאי השנה, ההודעה על המקור התקציבי הגיעה רק לאחר שבמשרדים הצהירו שפניהם לדחיית העלייה במחירים. אז, כמו גם בסיבוב הקודם בדצמבר 2025, המקור הכספים היה 'תוספות השירות' – סכומים גדולים שנועדו להיות מושקעים בתגבור קווי האוטובוסים, אך בפועל כמעט לא נוצלו. כעת, עולה השאלה האם ישנם כספים נוספים שלא נעשה בהם שימוש ב-2026 במשרד התחבורה, או שהכוונה היא להשתמש בתוספות השירות של השנה הבאה. כמו כן, קיימת גם האופציה של הקצאה מכספים אחרים שיביא האוצר, ממקורות שטרם נוצלו.

"חשוב לזכור שאם אכן הכיסוי מגיע מעודפים של מאות מיליוני שקלים של משרד התחבורה", הגיבה איריס דור-און, מנהלת תחום קידום התחבורה הציבורית בהסתדרות לפרסום ב-N12, "ראוי וחשוב לומר מהיכן הכסף מגיע, מדוע לא נוצל, ולוודא שהכספים האלו יושקעו בשיפור ותגבור מערך התחבורה הציבורית".

כמו כן, מחתה דור-און על כך שמדובר בפתרון זמני בלבד. "יש לזכור שמדובר בדחיית הקץ, וכאשר תגיע ההעלאה היא תהיה גדולה עוד יותר. לכן צריך לשנות את השיטה מהיסוד, ולהתחיל בשיטת המכרזים".

מנגנון התייקרות התחבורה הציבורית, שזכה לכינוי 'הטייס האוטומטי', הוא למעשה מנגנון של הצמדה למספר מדדים, בעיקר מחירי הדלק ומדד המחירים לצרכן, שמתעדכן פעם בחצי שנה, בינואר וביולי. בשנים האחרונות, מסיבות שונות, זינקו המחירים מספר פעמים בשל המדד, שהוצגו ככוח עליון. אלא שבפועל, את עליות המחירים מאשרת ועדה, שבה נציגי משרד התחבורה והאוצר, ובכוחה גם למנוע את ההתייקרות או לדחותה.

עם זאת, כאשר נמצא באוצר כסף לדחיית העלייה, הוא אינו משנה את המחיר הקבוע, אלא מכסה על הפער למשך תקופה סגורה. כלומר, גם אם נמצאו כספים לכסות על העלייה של כ-X אגורות בחצי שנה האחרונה, הרי שבעדכון המחירים הבא לא יעלו המחירים ב-Y אגורות, אלא ב-X+Y אגורות. כך קרה שבמקום עלייה של כחצי שקל שתוכננה ביולי, בינואר עתה מתוכננת עלייה של כשקל, אם היא לא תדחה גם היא.

בשנה האחרונה כאמור נדחו פעמיים עליית מחירי התחבורה במסגרת ה'טייס האוטומטי', זאת לאחר שהמחירים זינקו ב-כ33% במסגרת רפורמת 'צדק תחבורתי' של השרה מירי רגב, שביקשה להעלות דרמטית את המחיר הכללי, בתמורה להנחות שהיו אמורות להיות משמעותיות עבור רוב האוכלוסיות המוחלשות במדינה. בפועל, לא ברור האם מרבית הציבורים שזכאים להנחות אכן זכו להן, ומשרד התחבורה סירב לספק נתונים בנושא.