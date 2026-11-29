פרקליטיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונציגי הייעוץ המשפטי ופרקליטות המדינה הודיעו היום (ראשון) כי הם נכונים לפגישת הידברות בעניין ההליך המשפטי נגד נתניהו. זאת בעקבות הודעת נשיא המדינה יצחק הרצוג שהפציר בצדדים להיפגש לאחר השופטים במשפט נתניהו על סיכוי נמוך להרשעה בשניים מהתיקים המרכזיים נגד ראש הממשלה.

בהודעת בית הנשיא נכתב: ״לנוכח הודעת בית המשפט בתיקיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שב נשיא המדינה יצחק הרצוג ומציע לצדדים לקיים הידברות תחת חסות בית הנשיא, במטרה להגיע להסכמות ולסיים את המשפט. הנשיא מביע את אמונו המלא בשופטי ישראל בכל הערכאות וסבור שיש להקשיב להרכב השופטים היושבים בדין. לפיכך, מציע הנשיא לקיים הידברות עניינית ומעמיקה, בלב פתוח ונפש חפצה, כדי להגיע להסכמות. דלתו של בית הנשיא עדיין פתוחה בפני הצדדים באם ירצו בכך".

עו"ד עמית חדד, ישראל וולנרמן ונועה מילשטיין המייצגים את נתניהו במשפט, הגיבו להצעת הנשיא: "לנוכח דברי השופטים, אין ספק שיש לסיים את המשפט בהקדם האפשרי ועל כן נגיע לפגישה בבית הנשיא".

היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן מסרו: "בהמשך להודעת כבוד נשיא המדינה, וכפי שנמסר בעבר, התביעה נכונה לקיים שיח עם ההגנה. זאת, מייד לאחר השלמת בחינת כלל הערות בית המשפט בתהליך עבודה סדור ומהיר עם צוות התובעים".

יוזכר כי לפני מספר חודשים הציע בית הנשיא לצדדים לקיים הידברות בעניין משפטו של ראש הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה נענתה בחיוב להצעה ואף חזרה על כך השבוע בבית המשפט. ראש הממשלה נתניהו ובא כוחו לא השיבו.

ההתפתחות בשיח בין הצדדים מתרחשת על רקע ההודעה של השופטים במשפט נתניהו ביום רביעי האחרון כי הם ממליצים לפרקליטות לוותר על האישום בתיק 4,000, מצביעים על קשיים מהותיים בתיק 2,000 וקוראים להגיע להסדר טיעון בתיק 1,000.

בעקבות הודעת השופטים, הגישה פרקליטות המדינה היום (ראשון) בקשה להפסיק את הדיונים למשך שבוע לאחר סיום עדותו של אביחי מנדלבליט. בפרק הזמן הזה תבחן התביעה את הערות השופטים והצעותיהם בנוגע לאישומים, ותעביר את ממצאיה ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליט המדינה כדי שיגבשו את עמדתם.